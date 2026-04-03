Akár 23 fokot is mérhetünk a húsvéti hosszú hétvégén

2026-04-03 10:22:00 CEST

Néhol azonban gyenge eső vagy zápor lehet, és megerősödhet a szél.

A következő napokban egyre inkább veszít erejéből a szél, miközben emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn a locsolkodni indulók a déli országrészben bízhatnak nyugodt időben – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint nagypénteken a déli órákig az ország nagy részén sok felhőre számíthatunk, de főként északkeleten kevésbé felhős körzetek is lehetnek. Később északnyugat, nyugat felől a felhős tájakon is fokozatosan csökkenni fog a felhőzet. Az ország délnyugati felén helyenként gyenge eső, zápor fordulhat elő, nagyobb eséllyel a nap első felében. A nappali órákban ismét nagy területen kísérhetik erős, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon néhol viharos lökések is az északi, északkeleti szelet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű, késő estére többnyire 3 és 11 fok közé hűl le a levegő.

Nagyszombaton sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul, éjszaka -2 és 5 fok közötti értékeket is mérhetünk.

Húsvétvasárnap napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, csapadék nem lesz, de a nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkülhet.

Hajnalra általában 1 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet, ennél hidegebb a fagyzugokban lehet, míg délutánra 18 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Húsvéthétfőn többnyire napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északon átmenetileg felhősebb időszakok is lehetnek. Az ország északi felén helyenként zápor fordulhat elő, és az északnyugatira forduló szél az északi megyékben nagy területen megerősödhet. A minimum általában 3 és 10 fok között alakul, a maximum pedig 17 és 23 fok között várható.