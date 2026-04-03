A húsvéti hétvégén elkezdődik a budapesti hidak tavaszi nagytakarítása

2026-04-03 11:37:00 CEST

Elsőként az Erzsébet hidat tisztítják.

A Budapesti Közművek a hétvégén megkezdi a fővárosi hidak tavaszi nagytakarítását – derül ki a társaság lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

A tájékoztatás szerint

elsőként, április 4-én (szombaton) 6:30 és 13:30 között az Erzsébet híd déli, míg április 5-én (vasárnap) a híd északi oldalát tisztítják környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

Az FKF arra kéri a hidakon közlekedőket, hogy figyeljenek az ott dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársakra. A budapestieket pedig arra, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztán tartását, vigyázzanak környezetükre.