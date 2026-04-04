Noha sokan tényként kezelik, hogy drasztikusan drágulnak a repülőjegyek az iráni háború miatt, az európai járatokon ez egyelőre nem látszik

2026-04-04 17:18:00 CEST

Ha viszont tartósan fennáll a konfliktus, az iráni háború hatásai ide is begyűrűznek.

Még nem látszik az olajár-emelkedés hatása az európai repülőjegyek árában, sőt több népszerű úticél olcsóbb lett - mondta a Népszavának Horváth Balázs, a repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel ügyvezetője. A szakember rámutatott: a Hormuzi-szoros körüli feszültségek elsősorban és közvetlenül az ázsiai és közel-keleti légiközlekedést érintik, az európai szereplők most még inkább a közvetett hatásokkal szembesülnek. A légitársaságok ugyanis előre biztosítják üzemanyag-beszerzéseiket, így rövid távon kevésbé érzik az olajár-ingadozás hatását. Jelenleg ebből még nincs mit áthárítaniuk az utasokra, a desztinációk döntő többségénél plusz-mínusz 10 százalékon belül van az éves szintű árváltozás, vagyis érdemi drágulást az utazók nem tapasztalhatnak.

Mindez persze csak átmeneti állapot, de ha tartósan fennáll a konfliktus, az iráni háború hatásai ide is begyűrűznek - figyelmeztetett Horváth Balázs. A tengerentúli úticéloknál már most, azaz 2026 februárról márciusra látszik egy kisebb mértékű áremelkedés, a hosszú távú járatok az alternatív, vagyis hosszabb kerülőutak miatt is drágulhatnak. Az egzotikus - ázsiai és közel-keleti - helyszínekre rendkívül nagymértékben visszaestek a foglalások, ennek ellenére csaknem duplájára nőtt a repülőjegyek átlagára.

Az Öböl-menti légitársaságoknál látszik a legnagyobb visszaesés, az Emirates, a Flydubai és a Qatar Airways foglalásai márciusban 60-80 százalékkal csökkentek - idézett a Turizmus.com iparági szereplőket és a The Guardian írását. A jelenlegi helyzetnek nyertesei is vannak, ezek a kínai légitársaságok, amelyek átvették a régióban megmaradt forgalom egy részét - mutatott rá a Weco-Travel ügyvezetője. A kínai cégek, mint az Air China és a China Eastern Airlines több közvetlen járatot kínálnak és olyan útvonalakat használnak, amelyek kevésbé érintettek a konfliktusban. Így a korábban domináns közel-keleti átszállóközpontok szerepe részben áttevődhet keletebbre. Nem járt rosszul a Turkish Airlines sem, amely közel 70 százalékkal tudta növelni utasszámát összefüggésben az Isztambulba átterelődött átszálló forgalomnak. A török vállalat működését azonban a kerülőutak, illetve a légtérzárak nehezítik.

Az iráni háború - úgy tűnik - nem vette el a magyarok utazási kedvét, a repjegy.hu adatai szerint ugyanis március első három hetével kiegészülve az év első közel három hónapja kifejezetten erős volt.

A foglalások száma ekkor 9 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest, az átlagos repülőjegyár pedig 9 százalékkal csökkent. A legnépszerűbb európai célpontoknál alig történt változás: Róma 5 százalékkal drágult, Barcelona 4 százalékkal olcsóbb lett, a Londonba szóló repülőjegyek ára pedig gyakorlatilag stagnált. Nápoly esetében 9 százalékos árcsökkenés látható, miközben Milánó 11 százalékkal drágult 2025 és 2026 első negyedéve között. A New York-i járatokra szóló 34 százalékos áremelkedés a hosszú távú járatok nagyobb költségérzékenységét tükrözi. Nemzetközi beszámolók – például a The Guardian írásai – szerint több társaság készül ár- és pótdíjemelésre. Az áremelési hullámot jelenleg az ázsiai légitársaságok vezetik, a Cathay Pacific, az AirAsia és a Thai Airways már jelezte, hogy a megnövekedett költségek miatt emeli a jegyárakat, szemben az európai szereplők egyelőre kiváró stratégiájával.

A jelenlegi, egyelőre változatlan európai jegyárakat a tengerparti nyaralásoknál igyekeznek konzerválni az utazni készülők, a korábbiaknál átlagosan egy héttel korábban biztosítják be utazásukat az utasok, különösen a nyári főszezonra. Az egzotikus úticéloknál épp az ellenkezője történt: 13 nappal rövidebb lett a foglalási időablak. Ezeknél az úticéloknál vissza is esett a forgalom, kivárnak és csak az utolsó pillanatban döntenek az utazók, akik csak a biztosabb, közelebbi időpontokra foglalnak.

A repülőjegyek iránti kereslet erős, az árak stabilak. „Most még nem látunk drasztikus áremelkedést az előre keresésekben sem” – mondta Horváth Balázs. A magyar utazók ma még kedvezőbb helyzetben vannak annál, mint amit a globális folyamatok indokolnának. A háttérben már látszanak azok a folyamatok, amelyek később drágulást hozhatnak, a már bejelentett áremelések a következő hónapokban megjelenhetnek a jegyárakban is.

A kérdés az, hogy a jelenlegi helyzet tartós marad-e. Ha igen, a most még stabil árak gyorsan emelkedésnek indulhatnak – egyelőre azonban a magyar utazók kedvezőbb helyzetben vannak annál, mint amit a globális folyamatok indokolnának.