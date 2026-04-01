Donald Trump közölte, két-három héten belül lezárja az iráni konfliktust az Egyesült Államok

2026-04-01 08:41:00 CEST

Az amerikai elnök kijelentette, hogy a következő hetekben az amerikai haderő „befejezi a munkát”.

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok két-három héten belül lezárja az iráni katonai műveletet.

Az elnök kedden a Fehér Házban egy nyilvános eseményen kérdésre válaszolva közölte, hogy az Iránban kitűzött célt sikerült elérni, a teheráni rezsim nem juthat atomfegyver birtokába,

a következő hetekben pedig az amerikai haderő „befejezi a munkát”, amit elkezdett.

Hangsúlyozta, hogy amennyiben Irán megállapodást köt, akkor hamarabb is véget érhet a konfliktus.

Donald Trump megismételte, tárgyalások zajlanak teheráni vezetőkkel, akiket sokkal ésszerűbbnek, racionálisabbnak, kevésbé radikálisnak nevezett, mint a korábbiakat. Az elnök ismét hangoztatta, hogy Iránban lezajlott egy váltás, ugyanis az ország korábbi vezetőit eltávolították a katonai csapások során. Egyben megállapította, hogy nem rezsimváltás az amerikai cél Iránban, hanem a nukleáris fegyverek fenyegetésének megszüntetése.

Donald Trump állítása szerint amit az előző hetek katonai műveletei során leromboltak, annak visszaépítése 15-20 évbe telik, mert Iránnak mostanra nincs katonai ereje, így légiereje és haditengerészete, valamint légvédelme.

Az elnök a Hormuzi-szoros biztonságával kapcsolatban úgy vélte, hogy azt nem az amerikai haderő feladata garantálni, hanem az azt használó országoknak, közülük kiemelte Franciaországot és Kínát.

– Ha Franciaország vagy más országok akarják az olajat, vagy gázt, akkor menjenek a szorosba és védjék meg azt

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy a közlekedési útvonal már jóval biztonságosabb az iráni haderő jó részének kiiktatása után. Az elnök úgy vélte, az olajárak, illetve az amerikai üzemanyagárak zuhannak majd azt követően, hogy az amerikai haderő kivonul a térségből.

A kedden megjelent adatok szerint

az Egyesült Államokban irányadó üzemanyag-típus gallononkénti átlagára átlépte a 4 dollárt, amire legutóbb 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörése után volt példa.

Az amerikai közúti közlekedési szövetség (American Automobile Association - AAA) országos statisztikája kedden 4,02 dolláros átlagárat mutatott, miközben február 28-án ez a mutató 2,98 dolláron állt. Az Egyesült Államokon belül az egyes szövetségi államok között nagyok az eltérések a benzinárat tekintve.