Megugrott a repülőjegy-keresések száma a választás előtti napra, legutóbb karácsony környékén tapasztaltak hasonlót

2026-04-01 08:55:00 CEST

Eközben a húsvéti hosszú hétvégén és az ezt követő tavaszi szünetben csak minimális az emelkedés.

A Repjegy portál statisztikái alapján az oldalon olyan mennyiségben keresik az április 11-ei járatokat Budapest irányába Európa számos nagyvárosából, mint ahogy az a karácsonyi időszakban megszokott – írja a 24.

A portál rendelkezésére bocsátott statisztikák szerint

a választás előtti napra dupla annyi repülőjegy-keresést indítottak a felhasználók, mint egy átlagos napon – ha azt az év egészére vetítjük ki –, miközben a húsvéti hosszú hétvégén és az ezt követő tavaszi szünetben gyakorlatilag csak minimális emelkedést lehet tapasztalni a keresések számában az átlagos helyzethez viszonyítva.

Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágvezetője a 24.hu-nak elmondta, Budapest viszonylatában évek óta a különböző ünnepekhez kapcsolódóan tapasztalnak jelentős kiugrást a járatkeresésekben, az idén húsvétkor ez mégis visszafogottabb volt.

– A tavalyi őszi szünetben 150 százalékos volt a növekedés a járatkeresésekben, karácsony környékén akadt olyan nap, amikor ez az arány a 250 százalékot is elérte. Április 11-én pedig a kettő közti kicsúcsosodást érzékeltünk, amit nem nagyon lehet mással magyarázni, mint az április 12-ei parlamenti választással

– fogalmazott.

Hozzátette, 2025 vége, 2026 eleje óta kezdtek el dömpingszerűen repjegyet keresni náluk az emberek április 11-ei budapesti érkezéssel, a lendület pedig egészen március közepéig kitartott, akkor érte el a csúcsát. Azóta kimutatható némi visszaesés, ami véleménye szerint annak tudható be, hogy aki haza akar jönni szavazni, az nagy eséllyel mostanra már megszervezte az útját. Bár a keresések száma valamelyest csökkent, az érdeklődés még mindig számottevő más napokhoz viszonyítva. A legtöbben Londonból, Eindhovenből és Dortmundból érkeznek haza jövő szombaton, de a top 10-ben vannak még olyan nagyvárosok, mint Barcelona, Párizs és Isztambul.

Négy éve, a 2022. április 3-ai országgyűlési választás előtt közel sem volt ekkora kilengés a járatkeresések számában. – Akkor még kifelé jöttünk a koronavírus-járványból, és az utazási kedv nagyon alacsony volt. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy jóval kevesebben keresték a repülési lehetőségeket Budapestre, és vagy haza sem jöttek, vagy alternatív közlekedési eszközt választottak – idézte fel a repjegy.hu online üzletágvezetője.