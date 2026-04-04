Több mint száz dolgozóját bocsáthatja el a csepeli Siemens Energy

2026-04-04 17:03:00 CEST

A leépítést a gazdasági környezet változásaival indokolják a budapesti transzformátorgyárban. Vasárnap a Siemens Energy lapunknak megerősítette a leépítésről szóló értesülést.

Az elmúlt időszak nehézségeire, köztük az európai gazdaság lassulására, új versenytársak megjelenésére, valamint a meglévő szereplők kapacitásbővítéseit követő árcsökkenésre hivatkozva a Siemens Energy 30 százalékos költségmegtakarítási programot indít a csepeli transzformátorgyárában – értesült a Forbes.hu.

A lap birtokába jutott, a dolgozóknak írt körlevél szerint a létszámleépítés részeként részeként 2026. április 10. és december 31. között ütemezetten 100–150 fő saját munkavállaló, valamint legalább 50 kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya szűnik meg. Azt is írták benne, hogy az elbocsátások mellett javítani tervezik a gyártási hatékonyságot.

A lap emlékeztet: a Siemens Energy hazai vállalatcsoportjához tartozó, csepeli székhelyű Siemens Energy Distribution Transformers Kft. létszáma a nyilvános céginformációk szerint jelenleg 556 fő. A 2024-ben alapított kft. az alapítás évében közel 11 milliárd forintos árbevételt és csaknem 4 milliárd forintos adózott eredményt ért el. A körlevélben a cégvezetés azt ígéri, „minden esetben megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az érintett kollégák a vállalat, illetve a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoport más területén folytathatják-e a munkát”.

Vasárnap a Siemens Energy szóvivője lapunknak küldött nyilatkozatában reagált az értesülésre, megerősítve azt. „A magyarországi transzformátor-elosztási üzletágunk kihívásokkal teli helyzetben van. Ezért azt tervezzük, hogy az év végéig legfeljebb 150 pozíciót szüntetünk meg a jelenlegi, mintegy 520 fős teljes létszámból” – írta.

A Siemens Energy szóvivője szerint a döntést piaci és versenyhelyzeti körülmények indokolják, annak nincs köze az európai szabályozásokhoz vagy a hatósági előírásokhoz. Hozzátette, Magyarország azonban továbbra is fontos helyszín számukra. „2020 óta mintegy 1200 munkahelyet hoztunk létre az országban, és a kiemelt üzleti területeken továbbra is növekedünk” – zárul a közlemény.