A várható termelési rekord ellenére leépítés jöhet a győri Audinál

leépítés;Győr;Audi;járműipar;

2026-01-14 13:16:00 CET

A döntés 2026-ban nagyjából kétszáz embert érinthet.

A hatékonyság és a versenyképesség erősítésével magyarázza a győri Audi Hungaria, hogy nem töltik be újra a fluktuáció és a nyugdíjazás miatt megüresedő munkaköröket, és azokat sem, amelyeknél a feladatok megszűnnek – írja a Telex.

Bár számokat nem közöltek, a portál úgy értesült, hogy

a döntés 2026-ban nagyjából kétszáz embert érinthet, és ezúttal döntő részt a gyártás hátterét biztosító, indirekt területről építenek le mérnököket és irodistákat.

A győri Audi 2025-ös termelési számait a szokásoknak megfelelően márciusban hozzák majd nyilvánosságra. A Telex belső forrásokból úgy tudja, hogy a Volkswagen konszernen belül kiugróan jó adatokat publikálnak majd a magyarok mind a motor-, mind a járműgyártásban – ezért tűnik meglepetésnek a gyáron belül most bejelentett „karcsúsítás”.

A portál felidézi, Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke tavaly ősszel előrevetítette azt, ami most történik, de csak kevesen érthették ezt pontosan. A Telexnek adott interjúban ugyanis arról beszélt, hogy most, a magas darabszámok és kihasználtság idején kell felkészülni a jövőre. „Öt év múlva kell pályáznunk új járműtípusok gyártására, és szeretném, ha akkor az Audi Hungaria minden szempontból optimális működéssel, struktúrával tudna a startvonalhoz állni a többi pályázóval szemben” – mondta négy hónapja Breme.

Lőre Péter, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció és külkapcsolatok vezetője a portál megkeresésére a várhatóan jó 2025-ös számok után ugyancsak a versenyképességre tért ki, úgy fogalmazott:

„A vállalat jövőbeli versenyképességének alapvető feltétele költségeink további csökkentése, valamint folyamataink és szervezeti struktúráink optimalizálása. Ez elengedhetetlen új termékek és projektek elnyeréséhez, különösen a konszern más gyártókapacitásaival folytatott erős versenyben.”

Az érintett munkakörökre vonatkozó kérdésre az volt a válasz, hogy a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés „a termelési területeinket és az azt támogató indirekt területeinket, illetve folyamatainkat egyaránt érinti”. Számokat nem publikál a vállalat, ennek oka az az Audin belül meglévő szabály, hogy a dolgozóknak fel kell ajánlani a gyáron belüli más lehetőséget, amennyiben ezt nem fogadják el, akkor valóban marad a távozás.