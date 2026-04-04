Török Gábor kifejtette, miért ezekre a választókerületekre koncentrál a kampány legvégén a Tisza Párt

2026-04-04 15:03:00 CEST

Ismertté vált Magyar Péter utolsó heti országjáró programja.

Ismertté vált Magyar Péter utolsó heti országjáró programja, amelyet azért is érdemes megnézni, mert talán kiolvasható belőle, hogy milyen egyéni választókerületre koncentrál a kampány legvégén a Tisza Párt – közölte Török Gábor szombaton a Facebook-oldalán.

A politikai elemző szerint nyilván az egész országjárást egyben lesz érdemes majd vizsgálni, posztjában megosztotta gondolatait arról, miért éppen ezekre a körzetekre eshetett Magyar Péter választása.

Kedden Pest megyét járja végig, ahol 2022-ben az összes körzetet (12) a Fidesz nyerte meg, most viszont a már megemelt számú 14 körzetből még a Nézőpont Intézet is csak hatot jósol a kormányoldalnak. A kormányközeli közvélemény-kutató a Ráckeve (9), Dabas (13) és Cegléd (14) központú körzeteket mind a Fidesznek adja, de a 21 Kutatóközpont felmérése szerint az első kettőben egyértelműen a Tisza vezet, míg utóbbiban nagyon szoros a verseny.

Szerdára olyan körzeteket választottak, ahol a 2022-ben győztes fideszes jelöltek indulnak újra: Kalocsán Font Sándor 60, Baján Zsigó Róbert 57, Szekszárdon Horváth István 56, Kaposváron Gelecsér Attila 48, Nagykanizsán Cseresznyés Péter 53 százalékkal szerzett mandátumot négy évvel ezelőtt. Ezek olyan körzetek – Nagykanizsa kivételével –, amelyek megnyerése papírforma alapján egy sima többséghez nem lenne szükséges a Tiszának – mutat rá Török Gábor.

Majd azzal folytatja: „Csütörtökön két veszprémi körzetben kezd, mindkettőben 51 százalékot kapott a kormánypárti győztes négy éve. Utána pedig a Tisza számára két nehéznek ígérkező (Sopron és Mosonmagyaróvár) és egy kifejezetten esélyes (Győr) körzet következik. Pénteken újra Pest megyében indít, majd Heves mindhárom körzetébe elmegy – itt Eger tűnik valamivel könnyebbnek, a másik kettő nehezebbnek, a Nézőpont mindhármat a Fidesznek adja –, végül pedig Miskolcon zár. A szombatot pedig teljes mértékben Hajdú-Bihar megyében kampányolja végig, ahol a 6 körzetből az első két debrecenit a sima többséghez is nyernie kellene a Tiszának, a többi 4 azonban olyan, ahol négy évvel ezelőtt a fideszes jelöltek 60 százalék körüli eredménnyel győztek.”

A politikai elemző megjegyzi, eközben Orbán Viktor keddi napját az ide érkező JD Vance amerikai alelnökkel tölti, de szerdától minden bizonnyal folytatja majd országjáró programját a miniszterelnök is.