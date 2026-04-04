Török Gábor kifejtette, miért ezekre a választókerületekre koncentrál a kampány legvégén a Tisza Párt

Ismertté vált Magyar Péter utolsó heti országjáró programja, amelyet azért is érdemes megnézni, mert talán kiolvasható belőle, hogy milyen egyéni választókerületre koncentrál a kampány legvégén a Tisza Párt – közölte Török Gábor szombaton a Facebook-oldalán.
A politikai elemző szerint nyilván az egész országjárást egyben lesz érdemes majd vizsgálni, posztjában megosztotta gondolatait arról, miért éppen ezekre a körzetekre eshetett Magyar Péter választása.
Kedden Pest megyét járja végig, ahol 2022-ben az összes körzetet (12) a Fidesz nyerte meg, most viszont a már megemelt számú 14 körzetből még a Nézőpont Intézet is csak hatot jósol a kormányoldalnak. A kormányközeli közvélemény-kutató a Ráckeve (9), Dabas (13) és Cegléd (14) központú körzeteket mind a Fidesznek adja, de a 21 Kutatóközpont felmérése szerint az első kettőben egyértelműen a Tisza vezet, míg utóbbiban nagyon szoros a verseny.21 Kutatóközpont: Több eddig kormánypártinak számító körzetben is a Tisza jelöltje vezetMég a Nézőpont Intézet szerint sem szerez budapesti mandátumot a Fidesz, bukás vár Vitályos Eszterre, Menczer Tamásra és Németh Balázsra
Szerdára olyan körzeteket választottak, ahol a 2022-ben győztes fideszes jelöltek indulnak újra: Kalocsán Font Sándor 60, Baján Zsigó Róbert 57, Szekszárdon Horváth István 56, Kaposváron Gelecsér Attila 48, Nagykanizsán Cseresznyés Péter 53 százalékkal szerzett mandátumot négy évvel ezelőtt. Ezek olyan körzetek – Nagykanizsa kivételével –, amelyek megnyerése papírforma alapján egy sima többséghez nem lenne szükséges a Tiszának – mutat rá Török Gábor.
Majd azzal folytatja: „Csütörtökön két veszprémi körzetben kezd, mindkettőben 51 százalékot kapott a kormánypárti győztes négy éve. Utána pedig a Tisza számára két nehéznek ígérkező (Sopron és Mosonmagyaróvár) és egy kifejezetten esélyes (Győr) körzet következik. Pénteken újra Pest megyében indít, majd Heves mindhárom körzetébe elmegy – itt Eger tűnik valamivel könnyebbnek, a másik kettő nehezebbnek, a Nézőpont mindhármat a Fidesznek adja –, végül pedig Miskolcon zár. A szombatot pedig teljes mértékben Hajdú-Bihar megyében kampányolja végig, ahol a 6 körzetből az első két debrecenit a sima többséghez is nyernie kellene a Tiszának, a többi 4 azonban olyan, ahol négy évvel ezelőtt a fideszes jelöltek 60 százalék körüli eredménnyel győztek.”
A politikai elemző megjegyzi, eközben Orbán Viktor keddi napját az ide érkező JD Vance amerikai alelnökkel tölti, de szerdától minden bizonnyal folytatja majd országjáró programját a miniszterelnök is.„Mentsük meg Orbán Viktort!” – Nyilvánosságra hozták JD Vance magyarországi programjátSzombathelyen is tüntetők fogadták Orbán Viktort, zúgott a „Mocskos Fidesz!”