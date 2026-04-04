Ukrajna magyar nyelvű rádiót indított az Orbán-kormány ukránellenes propagandája ellen

2026-04-04 16:34:00 CEST

„Ukrajna soha nem akart rosszat Magyarországnak” – hangzik el a nap 24 órájában, három nyelven sugárzott ismételt közleményben, amelyben arra kérnek minden magyart, hogy ne higgyenek a mérgező ukránellenes propagandának.

„A magyar tisztviselők nap mint nap abszurd kijelentéseket tesznek Ukrajnáról. Belefáradtunk abba, hogy mindegyikre külön reagáljunk, ezért úgy döntöttünk, hogy álláspontunkat online tesszük közzé egy rádióadás formájában, amely a nap 24 órájában elérhető. Ezt neveztük el Ukrajna Magyar Rádiójának (Hungarian Radio Ukraine)” – közölte Heorhij Tikhij ukrán külügyi szóvivő az X-en.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség beszámolója szerint rádiót az Orbán-kormány Ukrajna-ellenes kijelentéseinek cáfolatára indították. A magyar, angol és ukrán nyelven éjjel-nappal sugárzott rövid közleményben azt ismételgetik, hogy Kijev elutasítja az Orbán Viktor és csapata által rendszeresen hangoztatott manipulatív állításokat, amelyekkel bele akarják keverni Ukrajnát a magyar belpolitikába, illetve a választási kampányokba.

Egészen pontosan az alábbi szöveg hallható benne: „Elutasítjuk az Orbán Viktor miniszterelnök és csapata által rendszeresen hangoztatott Ukrajnával kapcsolatos manipulációkat. Elítéljük azokat a következetes kísérleteket, amelyek célja Ukrajna belerángatása az ő belpolitikájukba vagy választási kampányukba. Ukrajna soha nem akart és most sem akar rosszat a szomszédos Magyarországnak.

Arra kérünk minden magyart, hogy ne higgyenek a tisztviselőktől nap mint nap áradó mérgező, Ukrajna-ellenes propagandának. Arra vagyunk hivatva, hogy jó szomszédok, az EU és a NATO tagjai legyünk, nem pedig az orosz világé. Köszönjük, hogy az Ukrajnai Magyar Rádiót hallgatják.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már csütörtökön reagált a hírre. A tárcavezető a Facebook-oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy tíz nap van hátra a választásokig, és az ukrán beavatkozás új sebességre kapcsolt. „Most már egy ukrajnai magyar rádiót is indítottak, hogy a nap 24 órájában nyomják az ukrán propagandát annak érdekében, hogy itt Magyarországon egy ukránbarát kormányt és egy ukránpárti miniszterelnököt segítsenek hatalomba” – hangoztatta.

Majd azzal folytatta: „Az ukránok vágya egyértelmű, nyerje meg a Tisza Párt ezt a választást, hiszen pontosan tudják, hogy ha mi maradunk, akkor ők soha nem jönnek az Európai Unióba, a NATO-ról már nem is beszélve, nem vihetik el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és Magyarország nem is fog belesodródni az ő háborújukba.”

Hozzátette: „Mondhatnám, hogy a kedvenc részem, de inkább azt mondanám, hogy a legalpáribb rész itt az, amikor arról beszélnek, hogy az ukránok soha nem akartak rosszat a magyaroknak. 2015 óta, most már több mint tíz éve folyamatosan sértik meg a magyar nemzeti közösség jogait. A kárpátaljai magyarok jogait folyamatosan veszik el. Olajblokádot szerveztek Magyarország ellen. Most éppen drónok tucatjaival lövik a Török Áramlat vezetéket, amivel totális energiablokád alá akarnak venni minket. Lehallgatás, halálos fenyegetés, fekete pénzek furikáztatása Magyarországon. Miről beszélnek itt, hogy nem akarnak nekünk rosszat?”

Szijjártó Péter a legveszélyesebb rész, amikor arról beszélnek, hogy Ukrajna majd a NATO és az EU tagja lesz. „Na, hát ha ez megtörténne, akkor az világháborút jelentene. És nekünk éppen elég az, hogy négy éve egy háború szomszédságában élünk, mi nem akarunk világháborút” – sorolta a választási kampány paneljeit a miniszter.

Mint ismert, Orbán Viktor egyébként évek óta orosz szájíz szerint beszél az orosz-ukrán háborúról, következtetése mindig az, hogy Ukrajna úgysem győzheti le Oroszországot, és eleve csak nyugati támogatással tudja tartani magát. Nevezte már Ukrajnát senki földjének, 2023 áprilisában pénzügyileg nem létező országnak, nemrég pedig kijelentette, nem világos, ki támadott meg kit az orosz-ukrán háborúban, miközben köztudott, hogy az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én Vlagyimir Putyin parancsára rohanták le Ukrajnát. Ez az egész lehet az oka, hogy egy 2024. februári felmérés szerint az ukránok több mint fele, 52 százaléka Magyarországot ellenséges államnak tartja, miközben a Fidesz kampányának központi eleme lett Ukrajna, amely az Orbán-kormány állítása szerint a Tisza Párt érdekében beavatkozik az április választásokba.