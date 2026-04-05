– Nem hiszi el, hogy loptak? Fidesz-hívő az Orbán-gyűlésen: – Hogyne hinném el, de nem tőlem, ezért vagyok itt! – Videó

Csupa elégedett ember, aki nem akar „ukrán oblaszty” lenni, de abban semmi kivetnivalót nem talál, hogy Szijjártó Péter egy orosz miniszterhelyettestől kér segítséget ahhoz, hogy mi a magyar érdek.

Még kedden kérdeztük Orbán Viktor ócsai fórumának a résztvevőit erről az egészről. Épületes beszélgetések voltak.

Frank Zsófia és Fekete Norbert videója.

A Nemzeti Választási Bizottság arra jutott, a videó csak negatív kampány, amely a választási eljárásról szóló törvény alapján nem tiltott. Az NVB szombati online ülésén megvitatták azt is, hogy több polgármester kampánycélokra használja a Facebook-oldalát. 