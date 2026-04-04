Az NVB szerint csak politikai vélemény Németh Balázs videója, amelyben a fideszes képviselőjelölt kamu Zelenszkij-plakátokkal kampányol

2026-04-04 20:41:00 CEST

A Nemzeti Választási Bizottság arra jutott, a videó csak negatív kampány, amely a választási eljárásról szóló törvény alapján nem tiltott. Az NVB szombati online ülésén megvitatták azt is, hogy több polgármester kampánycélokra használja a Facebook-oldalát.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) április 4-i online ülésén arról vitáztak a tagok, hogy jogsértő-e Németh Balázs kampányvideója, amelyben úgy mutatta be a nyilvánvalóan átmatricázott, Magyar Péter helyett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képmásával ellátott plakátot, mintha az eredeti tiszás plakát lenne. Az NVB végül arra jutott, hogy a Fidesz frakció szóvivője csak politikai véleményt nyilvánított – számol be a Telex.

Budapest 13-as számú választókerületének fideszes képviselőjelöltje a felvételen azt állította, a nyomdából kapott fülest a cseréről, majd rácsodálkozott a hamisított plakátokra. Németh Balázs később egy másik videóban már azt bizonygatta, hogy Zelenszkij népszerűbb az ellenzéki szavazók körében, mint Magyar Péter. A kormánypárti jelölttel szembeni kifogást legutóbb azért utasították el, mert a benyújtó nem linkelte Németh Balázs videóját, ezúttal azonban nem merült fel ilyen formai hiba, így azt kérték, hogy állapítsák meg a jogsértést, tiltsák el a fideszes jelöltet a további jogsértésektől, kötelezzék őt a hamis plakátokat tartalmazó bejegyzések eltávolítására, valamint szabjanak ki bírságot – írja a lap.

Sasvári Róbert, az NVB elnöke viszont a kifogás elutasítását javasolta, mert szerinte a közzétett videóban politikai vélemény hangzik el, és negatív kampányt tartalmaz, utóbbi pedig a választási eljárásról szóló törvény alapján nem tiltott tevékenység. Úgy véli, a jogszabályból nem vezethető le olyan körülmény, amely bármiféle eljárási kötelezettséget írna elő egy jelölt számára az ellenfele hamisnak vélt plakátjai miatt.

„Németh Balázs jelölt gyakorlatilag rákapcsolódott erre a plakáthamisításra, és ugye ezzel a plakáthamisítással kampányol ő tovább” – jelentette ki a Retteghy András, a Tisza Párt delegáltja, aki ezt jogsértőnek minősítette. Hozzátette, a fideszes jelölt fenntartja a választókban kialakult tévedést – hiszen azt a látszatot kelti, hogy ezek valós plakátok –, és míg Magyar Péter pártja azóta többször cáfolta a plakát eredetiségét, Németh Balázs mégsem távolította el a posztokat a közösségi oldaláról.

A Tisza Párt is kifogást nyújtott be, miután nyomdai úton átragasztották Magyar Péter fejét, és Zelenszkij képmását rakták Müller Anna képviselőjelölt plakátjaira. Az NVB elnöke azzal a kiegészítéssel javasolta a kifogás helyben hagyását, hogy megismételte, Németh Balázs politikai véleményként osztotta meg a kifogásolt tartalmakat egy választási kampány során. Cservák Csaba NVB-tag egyetértett, szerinte ugyanis nem bizonyított, hogy a fideszes jelölt tudott a plakátok meghamisításáról. Retteghy András azonban úgy reagált, hogy abszurd a határozattervezet, a fideszes jelölt posztjai pedig több emberhez eljutnak, mint a plakátok. „Súlyosabbnak tartom a Németh Balázs posztjait, mint magát a plakáthamisítást” – fogalmazott.

Egy olyan fellebbezést is megvitattak, amely Laczkó-Zsámboki Angéla kecskeméti fideszes önkormányzati képviselő Facebook-videóját kifogásolta. A felvételen azt állította a politikus, hogy Molnár János, Bács-Kiskun vármegye 2-es számú választókerületének tiszás képviselőjelöltje pénzért kért fiatalokat arra, hogy tüntessenek, kiabáljanak, és zavarják meg Orbán Viktor kecskeméti gyűlését. Az NVB elnöke javasolta, hogy részben adjanak helyt a fellebbezésnek, bírságolják meg Laczkó-Zsámbokit, ezt a határozatot elfogadták.

A lap szerint többször is előkerült az ülésen, hogy polgármesterek kampánycélokra használták a Facebook-oldalukat. Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti és Györfi Mihály szolnoki polgármester esetében is felmerült, hogy kampánytevékenységet folytattak. Az NVB elnöke szerint Kammerer Zoltán gödi polgármester megsértette a jelöltek közötti esélyegyenlőség, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amikor Tuzson Bence, Pest vármegye 5-ös számú választókerületének fideszes képviselőjelöltje mellett kampányolt. A polgármester közösségi oldalára feltöltött képpel befolyásolta a választói akaratot, hiszen arra buzdított, hogy szavazzanak Tuzson Bence igazságügyi miniszterre.