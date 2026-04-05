Két szakértő is arról írt, hogy hamis zászlós akció része lehet a Török Áramlatnál talált robbanóanyag

Szerbia;nemzetbiztonság;Török Áramlat;

2026-04-05 13:39:00 CEST

Egyikük, Buda Péter szerint egy ilyen akció tervéről már régebb óta lehet tudni.

Amint azt a Népszava is megírta, Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Velebit mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől. Erről telefonon is egyeztetett Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnök pedig ezt követően bejelentette, hogy délutánra összehívta a védlmi tanácsa rendkívüli ülését.

Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő ezek után Substack-oldalán felidézte, pontosan egy ilyen forgatókönyvről beszélt korábban. „Mindenekelőtt jelezni szeretném, hogy a határ szerb oldalán egy magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra ellen tervezett hamis zászlós műveletről bizonyos körökben már korábban lehetett tudni kiszivárgott információk alapján. Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” - fogalmazott.

Hasonló akció lehetőségéről írt egy három nappal ezelőtt a Facebook-oldalán közzétett fiktív történetben Rácz András Oroszország-szakértő is, kézenfekvő helyszínként említve Szerbiát és a Török Áramlat földgázvezeték valamelyik szakaszát.

A szerb hatóságok jelenleg nyomoznak az ügyben.