Aleksandar Vučić szerint robbanóanyagot találtak a Török Áramlat földgázvezeték közelében, Orbán Viktor összehívta a védelmi tanács rendkívüli ülését

2026-04-05 10:47:00 CEST

Szerb oldalon, Magyarkanizsán és környékén szerb katonai és rendőri egységek utakat zártak le, vasárnap már a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak.a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Velebit mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől– idézi a Blic Aleksandar Vučić szerb elnök vasárnapi bejelentését.

A szerb elnök – írja a Szabad Magyar Szó – az erről szóló Instagram-posztban azt írta, nemrég fejezte be a telefonbeszélgetést Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a szerb katonai és rendőri szervek vizsgálatának első eredményeiről. E szerint – erről már a Kurir ír – két nagy hátizsákit találtak, tömve voltak robbanóanyaggal, mellettük pedig a gyújtózsinórok is.

Orbán Viktor később egy Facebook-posztban azt írta, délutánra összehívta a védlmi tanácsa rendkívüli ülését

Korábban az MTI korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerb oldalon fekvő Magyarkanizsán és környékén szerb katonai és rendőri egységek utakat zártak le, vasárnap már a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek. A hivatalos bejelentés szerint ügyészségi jóváhagyásával vizsgálódnak. Az akció célja olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek polgári személyek életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.

A Szabad Magyar Szó korábbi cikke szerint Oromhegyes felől a Zimonjić felé vezető utakat, valamint a Ilonafalu és Velebit közötti útszakaszt is lezárták. Oromhegyest teljesen bekerítették, onnan ezekben a pillanatokban nincs se kijárás, se bejárás, teljes a zárlat. A műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják. A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.A Blic úgy tudja, több mint 130 belügyi dolgozót mozgósítottak.Az incidensnek nem volt sebesültje, Aleksandar Vučić megköszönte a részvételt a vizsgálatban.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy Facebook-posztban arról írt, hogy Oromhegyesnél terrortámadást sikerült meghiúsítani.

Magyarországon februárban katonákat vezényeltek ki a kritikus energetikai infrastruktúra védelmére az Ukrajna jelentette állítólagos fenyegetés miatt.