„Április 13-án keressél magadnak egy másik országot, baszd meg!” – mondta Pócs János a jászapáti háziorvosnak, aki szerepel a Tisza Párt országos listáján

Fidesz;feljelentés;közművek;Pócs János;Tisza Párt;

2026-04-06 18:00:00 CEST

A háziorvos éppen egy szóbeszédnek akart utánajárni a Tisza Párt helyi képviselőjelöltjével, amikor Pócs János megjelent. Kölcsönös feljelentés lett a vége.

Húsvét hétfőn a Tisza Párt színeiben induló képviselőjelölt, Halmai Ferenc közzétett egy videót, amelyben arról beszélt, hogy Jászapáti háziorvosa egy régóta fennálló szóbeszédnek akart utánajárni, miszerint egy illegális vezeték termálvizet szállíthat a városban.

Mint a 24 írja, vele tartott Farády Zoltán, a település háziorvosa, aki a Tisza Párt országos listáján is szerepel. Később aztán a helyszínre érkezett a választókerület fideszes képviselője, Pócs János is, aki személyeskedő és fenyegető hangvételű megjegyzéseket tett. „13-án keressél magadnak egy másik országot, baszd meg! (...) Birkahodályban hagytad a becsületed, baszd meg!” – vágta oda a politikus Farády Zoltánnak. A háziorvos korábbi választási kudarcára célozva megjegyezte: – A saját fajtádnak nem kellettél!

Halmai Ferenc és Farády Zoltán bemászott a Jászapáti külterületén található közműárokba, hogy kikényszerítsenek egy hatósági eljárást. Mint a háziorvos írta, az építési munkák során felszínre került az a vezeték, amelynek a létezését helyi beszámolók alapján sejtették. „Hogy honnan és hová tart a vezeték? Miért nem szerepel a közműtérképeken? Ezekre a kérdésekre a válaszokat nem csak az önök fantáziájára bízzuk, ki is fogjuk deríteni” – jelezte.

A háziorvos arról számolt be, hogy egy 125 milliméter átmérőjű vízcsövet találtak, amelynek hőmérséklete alapján arra következtetett, hogy azon jelentős mennyiségű termálvizet szállítottak. „Ennyi termálvízzel üvegházakat is lehet fűteni?” - tette fel a kérdést, feltehetően a dinnyetermesztéssel foglalkozó Pócs János érintettségére utalva. Közölte, hogy a vágatlan felvételt és a dokumentumokat eljuttatják az önkormányzathoz, a hatóságokhoz, és megteszik a szükséges feljelentéseket.

A Tisza Párt politikusai azután hozták nyilvánosságra a videót, hogy Pócs János vasárnap eltérő értelmezést adott az esetről. A fideszes politikus azt írta: „A helyi ipari park energiaellátását veszélyeztették a tiszások. Éjszaka többen jelezték, hogy az Air Patrol Kft. építési területére illetéktelenek hatoltak be, akik szerszámokkal próbálták megrongálni a föld alatti vezetékeket.” A jelenlévőket név szerint is megemlítette. A maga részéről Pócs János az esetet szabotázsakciónak minősítette, és közölte, közérdekű üzem megzavarásának előkészülete miatt rendőrségi feljelentést tett.