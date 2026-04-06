A Digitális Polgári Körökben keresnek résztvevőket Orbán Viktor és JD Vance keddi budapesti nagygyűlésére

2026-04-06 16:35:00 CEST

A nagygyűlés kedd délután 5 órakor kezdődik, a magyar miniszterelnök és az amerikai alelnök is felszólal rajta.

A Digitális Polgári Körök tagjai között toboroznak résztvevőket Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance amerikai alelnök közös keddi nagygyűlésére - derül ki egy lapunk által is megszerzett meghívóból.

A DPK-tagoknak küldött hétfőn kora délután, a levél „rendkívüli lehetőségként” hirdeti az amerikai alelnök látogatását, amelyet Orbán Viktor jutalmul kap a választási kampány hajrájában azért a támogatásért, amelynek a jegyében már tíz éve is kiállt a jelenlegi elnök, Donald Trump mellett. JD Vance kedden, öt nappal a magyarországi megméretés előtt érkezik, az útra elkíséri a felesége, Usha Vance is. A két politikus kedd délután 5 órakor az MTK Sportparkban tart nagygyűlést, ezt megelőzően pedig a Karmelitában tartanak sajtótájékoztatót. Az Orbán-kormány eredetileg Donald Trump amerikai elnököt akarta Magyarországra hívni, de maga az amerikai elnök nem jött, csak egy videóüzenetet küldött a CPAC Hungary alatt, amelyben feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

Az amerikai alelnöki látogatás miatt a fővárosban kedden és szerdán is jelentős forgalomkorlátozások várhatók.