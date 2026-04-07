322 ezer forintos bírságot kapott a kecskeméti fideszes önkormányzati képviselő, aki hamisan vesztegetéssel vádolta meg a Tisza Párt jelöltjét

2026-04-07 05:30:00 CEST

Az NVB szerint nyilvánvalóan szándékos jogsértésről van szó.

322 ezer forint bírságot szabott ki a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) egy kecskeméti fideszes önkormányzati képviselőre – írja a KecsUp.

Laczkó-Zsámboki Angéla azzal vádolta meg a Tisza Párt képviselőjelöltjét, hogy ismeretlen személyeket vesztegetett meg. Ezzel megsértette a választás tisztaságának megóvása és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A testület figyelembe vette, hogy a képviselőt korábban már eltiltották hasonló jogsértéstől, valamint azt is, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A döntéssel szemben április 7-ig lehet fellebbezni.

Az önkormányzati képviselő a kifogásolt videóban kérdés formájába ágyazva állította, hogy Molnár János harmincötezer forinttal veszteget meg fiatalokat, hogy Orbán Viktor rendezvényein demonstráljanak, amit egy torzított hangú, eltakart arcú nő megszólalásával is igyekezett alátámasztani. A beadvány szerint a vesztegetésről szóló állítást semmilyen más bizonyíték nem támasztja alá.

A kifogásban azt is rögzítették, hogy Laczkó-Zsámboki Angéla kampánytevékenység során zavarta meg Molnár Jánost, noha ettől korábban már jogerősen eltiltották. Az NVB értékelése szerint különösen súllyal értékelték, hogy a valótlan állítást egy közhivatalt betöltő személy tette közzé, ráadásul széles nyilvánosság előtt.

A testület megállapította, hogy a közlés súlya, időzítése és a tudatos megtévesztési szándék sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, valamint a választás tisztaságának megóvása alapelvét.