Iványi Gábor: Az egyedüli dolog, amire Orbán Viktor soha nem kért meg, az, hogy eltemessem. Ha megkérne, megtenném

Orbán Viktor;konfliktus;Iványi Gábor;fénykép;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;keresztényüldözés;

2026-04-06 20:56:00 CEST

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze elmesélte, hogy a miniszterelnök miért sértődött meg rá.

Hosszú portrécikket írt a Politico Iványi Gáborról, amelyben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) vezető lelkésze elárulja, hogy Orbán Viktor 2010-ben egy közös fotózkodási lehetőség elutasítása miatt sértődött meg rá.

A brüsszeli portál az április 12-i parlamenti választást felvezető kampányban szólaltatta meg Iványi Gábort, akinek bemutatja a néhány ponton Orbán Viktorét keresztező pályáját, így nyilvánvalóan kitér arra, hogy a későbbi magyar miniszterelnököt egykor ő adta össze a feleségével, Lévai Anikóval, két legidősebb gyereküket, Orbán Ráhelt és Orbán Gáspárt is ő keresztelte. Szakításig 2010-ben fajult a viszonyuk, amikor Orbán Viktor megkérte Iványi Gábort, hogy őt támogassa. Ennek az eszköze lett volna egy közös fotó, de – szerepel a Politico cikkében – a MET vezető lelkésze elutasította, arra hivatkozva, hogy ő nem a Fideszt, hanem az egyik ellenzéki pártot támogatja. – Nekem extra anyagi támogatást ígértek azért a fotóért – mesélte Iványi Gábor, aki szerint Orbán Viktor nagyon megsértődött az elutasítás hallatán.

Nem sokkal ezután el is kezdődött a MET kálváriája az egyházi státusztól történő megfosztástól az Oltalom Karitatív Egyesület hatósági vegzatúráján át egészen mostanáig, az Iványi Gábor és társai ellen hatósági személy elleni erőszak miatt emelt vádjáig, amelyet a MET vezető lelkésze abszurdnak és nevetségesnek, a Human Rights Watch pedig politikailag motiváltnak tart. – Nem nekem, hanem Orbán Viktornak és bandájának kell börtönben lennie – mondta erről a Politicónak Iványi Gábor, aki a fenti történeten túl tett egy figyelemre méltó kijelentést is: – Az egyedüli dolog, amire Orbán Viktor soha nem kért meg, az, hogy eltemessem. Ha megkérne, megtenném – jelentette ki.