Orbán Viktor: Iványi Gábornak személyesen én sok mindennel tartozom, soha nem tennék semmit ellene

2026-02-23 18:33:00 CET

A miniszterelnök szerint Szabó Tímea hazudik.

A párbeszédes Szabó Tímea próbálta megállítani néhány szóra Orbán Viktort Iványi Gáborék ügyében a Parlament folyosóján. A miniszterelnök előbb le akarta rázni, de aztán mégis reagált.

„Hogy gondolja azt, hogy az ön felcsúti focipályáját fűtik és Iványi Gábor templomában pedig kikapcsolják a fűtést?” - hangzott Szabó Tímea kérdése, mire Orbán Viktor közölte, hogy nem érti, mit akar tőle az ellenzéki képviselő, forduljon az adóhatósághoz. A kormányfő szerint hazugság, hogy ő intézte volna a kisegyház krízishelyzetét.

„Iványi Gábornak személyesen egyébként én sok mindennel tartozom, soha nem tennék semmit ellene”

- jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az adót azonban be kell fizetni. Szabó Tímea erre azzal kontrázott, hogy attól még, hogy valakinek adótartozása, még nem kellene kikapcsolni az áramot, erre azonban a miniszterelnök érdemben már nem reagált, szerinte az ellenzéki politikus hazudik. Szabó Tímea a kormányfő távozása után még megjegyezte, hogy Iványi Gábor kisegyházának eleve azért van tartozása, mert az Orbán-kormány a strasbourgi európai bíróság döntése ellenére nem hajlandó kifizetni neki azt a 15 milliárd forintot, amivel tartozik neki.

Iványi Gábor csütörtökön közölte, hogy kikapcsolták az áramszolgáltatást a békásmegyeri parókián és a Megbékélés Háza Templomban, úgy, hogy állítása szerint a parókiának jelenleg nincs és nem is volt áram miatti tartozása. Miután a vízszolgáltatás és a fűtés is az áramhoz van kötve, a templom kertjében tartott állatok elől is elzárták a vizet. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke szerint az elmúlt napokban további 21 intézményük kapott kikapcsolási fenyegetést, olyanok is, ahol nincs vagy nagyon alacsony összegű a tartozás, pedig az elmúlt hónapokban többször is írásban jelezték fizetési szándékukat a szolgáltatóknál, és el is indultak a résztörlesztések. „A téli krízisidőszakban lezárni az áramszolgáltatást olyan épületekben, ahol gyermekek, betegek, hajléktalanok tartózkodnak vagy ellehetetleníteni az egyházi közösség működését – ez ténylegesen háborús helyzetet teremt, életeket kockáztat” - fogalmazott Iványi Gábor.