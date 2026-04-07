Hadházy Ákos az OLAF-hoz fordul, miután megtudta, hogy 283 millióból fejlesztettek egy „fájdalmasan üres” appot

2026-04-07 12:18:00 CEST

Többek között kiderül belőle, hogy a tej egy fehér folyadék, aminek fontosak az érzékszervi tulajdonságai.

283 millióból „fejlesztett” egy fájdalmasan üres és gagyi kamu appot a győri Széchenyi Egyetem mosonmagyaróvári mezőgazdasági kara – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán, hozzátéve, emiatt bejelentést tesz az OLAF felé.

A független országgyűlési képviselő kiemeli, a „SmartGarden” applikációt bárki letöltheti, de ne várjon tőle sokat. Többek között azt lehet megtudni belőle, hogy a tej egy fehér folyadék, aminek fontosak az érzékszervi tulajdonságai, valamint 3D grafika látható például egy magaságyásról, egy pálinkafőzőről és egy tetszőleges laborgépről. Elvileg videofelvételek is készültek növekedő növényekről, de ezeket a politikus nem találta meg.

A bejegyzés szerint ezen felül 51 milliót kifizettek szakértői munkára, kiadványok szerkesztésére, és 18 milliót a projekt marketingjére is.

Hadházy Ákos kiemeli, „az elkövető cégeknek semmi köze a mezőgazdasághoz és az élelmiszertudományokhoz”, az appot a Multicontact Consulting Kft. fejlesztette, ami egy klasszikus üzleti tanácsadó cég, NER-es kapcsolatokkal. A cég korábban milliárdos állami megrendeléseket kapott, a tulajdonosa pedig Skultéty Tamás, aki korábban HÖK vezető is volt, de egy ideig a Nézőpont Intézetet is vezette.

A politikus szerint a kamu kifizetések egy összesen egymilliárdos (ebből 767 milliós EU-s támogatás) projekt részei voltak. Ebből 130 millió ment egy tejüzemmel és/vagy kutatással kapcsolatos laborgépek beszerzésére, de a projekten belül az egyetem épülete mellett magaságyásokat létesítettek „okoskert” technológiával és egy üvegház felújításával.

„Az egyetem oktatói szimpatikus módon és viszonylag nyíltan, de mindenképpen tisztességesen tájékoztattak ők mondták el, hogy a kiadások 283 milliós során csak az appot kell érteni. Azt gondolom, igyekeztek a pénzt hasznosan felhasználni, nem ők tehettek róla, hogy a támogatás egy jelentős részét le kellett passzolni pesti haszonhúzóknak. Nem ők tehetnek róla, hogy tizenhat év Fidesz után még mindig ott tartunk, hogyha valaki EU-s támogatásból csinálni akar valamit, akkor teheti, ha a pénz egy részét kamu számlákkal átcsorgatja a NER-nek” – hangsúlyozza bejegyzésében a képviselő.