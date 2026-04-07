Kiszivárgott a kormányzati jegyzőkönyv, Orbán Viktor biztosította Vlagyimir Putyint, hogy mindenben segít neki, mint egér az oroszlánnak

2026-04-07 11:57:00 CEST

Donald Trumpot mindketten elismerően méltatták.

Orbán Viktor a saját bevallása szerint is hajlandó készségesen teljesíteni Vlagyimir Putyin minden kérését – derül ki abból a magyar kormányzati jegyzőkönyvből, amelyet kedden a Bloomberg hozott nyilvánosságra egyik i beszélgetéséről. A két politikus 2025. október 17-én azt beszélte meg, hogy Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája Budapestre jöhet egy úgynevezett békecsúcs kedvéért, amelyen az orosz-ukrán háború lezárásáról tárgyalnak.

A kormányzati jegyzőkönyv tanúsága szerint Orbán Viktor azt mondta, előző nap a barátságuk Vlagyimir Putyinnal olyan magas szintre emelkedett, hogy ő gyakorlatilag bármilyen módon segíteni. – Minden ügyben, amelyben csak segíthetek, állok a rendelkezésére– idézi a Bloomberg a magyar miniszterelnök szavait. Felidézett egy mesét is – derül ki a Telex szemléjéből –, amely szerinte népszerű Magyarországon: ebben az egér segít az oroszlánnak, a jegyzőkönyv alapján erre Vlagyimir Putyin nevetéssel reagált.

A telefonbeszélgetés témájáról annak idején a Kreml is megosztott pár mondatot.

A Bloomberg szerint a rövid hívás október 17-én, körülbelül délben zajlott le Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között. Nagy része azzal zajlott, hogy kifejezték egymás iránti elismerésüket és Donald Trump iránti tiszteletüket. Mindketten előző nap beszéltek az amerikai elnökkel a budapesti békecsúcs lehetőségéről.

Orbán Viktor a fentieken túl kijelentette, barátsága Vlagyimir Putyinnal erősödött 2009 óta, amikor először találkoztak Szentpéterváron.

Minél több barátot szerzünk, annál több lehetőségünk van ellenállni az ellenfeleinknek

– mondta a jegyzőkönyv szerint. Ezt egy anonimitást kérő forrás is megerősített a Bloombergnek. A magyar miniszterelnök sajnálatát fejezte ki, hogy a Covid-járvány előtt megszokott módon már nem tudtak rendszeresen személyesen találkozni az orosz elnökkel.

Az orosz elnök ezután Magyarország „független és rugalmas” álláspontját méltatta az ukrajnai háborúval kapcsolatban. „Számunkra érthetetlen, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott, középút-párti pozíció csupán ellenérveket szül” – mondta az orosz elnök.

A magyar kormányzati jegyzőkönyv szerint a beszélgetés végén Orbán Viktor megkérdezte Vlagyimir Putyint, hogy van, amire az orosz elnök azt válaszolta – Minden nagyszerű, köszönöm. Edzek, síelni is szoktam. Tudom, hogy ön futballozik. Erre Orbán Viktor azt válaszolta: – Próbálkozom. Boldog születésnapot is kívánt a születésnapját 2025. október 7-én ünneplő Vlagyimir Putyinnak. Az ünneprontó Donald Trump volt, aki öt nappal az Orbán–Putyin-telefonbeszélgetés után nemet mondott a budapesti békecsúcs ötletére.