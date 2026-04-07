JD Vance: Irán előtt két út van

Orbán Viktor;JD Vance;

2026-04-07 14:30:00 CEST

Következőként a The Washington Post kapott szót. Közeledik a határidő az iráni infrastruktúra bombázásának leállításáról, a határidőig meg lehet-e állapodni egy egyezményről? – hangzott el a kérdés. – Vannak új információim. Ezzel a megállapodással kapcsolatosan az elnök úr nagyon világos volt. Még vannak katonai céljaink, az iráni fegyvergyártó potenciált csökkentenünk kell.

Két út van. Az első, hogy az irániak úgy döntenek, többé nem támogatják, nem pénzelik a terrorizmust, integrálódnak a világkereskedelembe, ezzel mindenki jobban járna. A második opció, hogy az irániak nem ülnek tárgyalóasztalhoz, továbbra is terrorizálják nemcsak Izraelt, hanem az arab szomszédaikat is, ebben az esetben Irán gazdasági helyzete továbbra is kifejezetten mostoha marad. Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel azon dolgozunk, hogy milyen feltételei legyenek a megállapodásnak, hogy a tárgyalások után miként fog kinézni a helyzet.

Az irániak megpróbálják a Hormuzi-szorossal a lehető legnagyobb gazdasági zűrzavart és költséget előidézni. Remélem, bölcsek lesznek, az elnök körülbelül 12 óra múlvára tűzött ki egy határidőt, addig is zajlanak az előkészületei egy tárgyalásnak” – fejtette ki.

Később a Reutersnek a Kharg-szigetről azt mondta, nem fognak energia- és más infrastruktúrát célba venni, míg ajánlat van az asztalon, de az óra mindenképpen ketyeg. A határidő 8 órakor van. Ha az irániak gazdasági nehézséget akarnak okozni, az Egyesült Államok képes még fájdalmasabbat okozni. A labda az irániak oldalán pattog, az irániak nem a leggyorsabb tárgyalópartnerek, van egy kis fáziskésés az üzenetek átjuttatásában. Azt szeretnénk, ha ez egy olyan világ lenne, ahol szabadon áramlik az olaj és a gáz, és ez nem történik meg akkor, ha az irániak a gazdasági terrorizmus talaján állnak továbbra is. Vannak eszközeik, amiket eddig szándékosan nem vetettek be, de az elnök dönthet úgy, hogy beveti