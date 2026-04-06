Irán elutasítja a tűzszünetet, az egész háború végéről akar megállapodni Izraellel és az Egyesült Államokkal

2026-04-06 20:12:00 CEST

Donald Trump ultimátuma kedden jár le az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására.

Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború lezárását akarja – jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.

A 15 pontos amerikai békejavaslatra adott tíz pontból álló iráni válasz olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kialakítása, az Irán elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.

A nyilatkozat külön kiemeli, hogy a teheráni vezetés elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút. A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el - mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy „egyetlen épeszű ember” sem fogadna el ilyen ajánlatot.

Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni - hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője is az AP amerikai hírügynökség előtt. – Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét.

Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, tíznapos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb csapásmérést helyezett kilátásba. – Az idő telik - 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk – fogalmazott akkor Donald Trump.