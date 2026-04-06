Irán elutasítja a tűzszünetet, az egész háború végéről akar megállapodni Izraellel és az Egyesült Államokkal

Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja tűzszünetet, a háború lezárását akarja – jelentette hétfőn az IRNA állami hírügynökség.
A 15 pontos amerikai békejavaslatra adott tíz pontból álló iráni válasz olyan elemeket foglal magában, mint a harci tevékenységek leállítása a régióban, a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás protokolljainak kialakítása, az Irán elleni szankciók feloldása, valamint az újjáépítés.
A nyilatkozat külön kiemeli, hogy a teheráni vezetés elutasított egy rövid tűzszünetet, arra hivatkozva, hogy fontosnak tartja teljes egészében leállítani a Közel-Keletet sújtó háborút. A tűzszünet csak az ellenségnek adna időt arra, hogy átrendezze erőit és újabb bűncselekményeket kövessen el - mondta hétfőn Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő, hozzátéve, hogy „egyetlen épeszű ember” sem fogadna el ilyen ajánlatot.
Nem fogunk pusztán egy tűzszünetbe belemenni - hangsúlyozta Modzstaba Ferdúszi Púr, Irán kairói diplomáciai képviseletének vezetője is az AP amerikai hírügynökség előtt. – Csakis olyan garanciákkal tartjuk elfogadhatónak a háború lezárását, hogy nem támadnak meg minket ismét.Irán csak akkor hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost, ha a tranzitdíjból kártalanítják a háborús veszteségekért
Donald Trump amerikai elnök szombaton Truth Social közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy kedden jár le az egyszer meghosszabbított, tíznapos ultimátum az Egyesült Államokkal való megállapodásra és a Hormuzi-szoros megnyitására, amit követően minden korábbinál hatalmasabb csapásmérést helyezett kilátásba. – Az idő telik - 48 óra van még, mielőtt a teljes pokol szabadul rájuk – fogalmazott akkor Donald Trump.