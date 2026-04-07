Elgázolt egy embert a vonat Václigeten

Elgázolt egy embert a vonat kedden délben a Váchoz tartozó Václigeten, a Hosszú utcai vasúti átjáróban – közölte a katasztrófavédelem.
A tájékoztatás szerint a baleset miatt a szerelvény nem tudott továbbhaladni, az utasoknak a váci hivatásos tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.
A Mávinform azt közölte, hogy a vonat a Nyugati pályaudvar felé haladt. A baleset miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Hozzátették, a szobi vonalon kisebb késések is előfordulhatnak a délutáni órákban.