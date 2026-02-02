Fák dőltek a sínekre, szünetel a vonatközlekedés

Szünetel a vonatközlekedés a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon Nagymaros és Szob között csütörtök este, mert fák dőltek a vasúti sínekre, de az ország több vasútvonalán is késéssekkel kell számolni - közölte a Mávinform sajtóügyeletese.