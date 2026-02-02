A baleseti helyszínelés miatt a délutáni órákban hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vonalon.
A baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért vasárnap az esti órákban a szobi fővonalon késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani.
Engedély nélkül indult el és elhaladt egy számára továbbhaladást tiltó jelző mellett a Vácról a nyugati pályaudvarra tartó vonat csütörtök reggel. Akár 40 perces késések és járatkimaradások is lehetnek.
A vihar miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután, a Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő - tájékoztatta a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-t.
Szünetel a vonatközlekedés a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon Nagymaros és Szob között csütörtök este, mert fák dőltek a vasúti sínekre, de az ország több vasútvonalán is késéssekkel kell számolni - közölte a Mávinform sajtóügyeletese.
Leszakadt a felsővezeték Rákosrendező és Rákospalota-Újpest állomás között, ezért akár 30-40 perces késések is előfordulhatnak a szobi vasútvonalon.
Egy tehervonat mozdonyának meghibásodása miatt 30-40 percet késnek a vonatok a Budapest-Vác-Szob vasútvonalon hétfő délután - tájékoztatott a Mávinform.