A Polymarketen már 69 százaléknyi esélyt adnak annak, hogy a Tisza Párt nyeri a választást

2026-04-07 17:09:00 CEST

Napokkal a választás előtt az előrejelzési piacokon a fogadók többsége egyértelműen ellenzéki győzelemre számít. Közel 50 millió dollárt tettek fel arra, ki lesz a következő miniszterelnök, Orbán Viktor mindössze 34 százalékon áll.

Öt nappal a magyarországi országgyűlési választások előtt a Polymarketen már kétharmadot jósolnak a Tisza Pártnak, a fogadók rekordrészvételre és hárompárti parlamentre számítanak – írja a hvg.

A lap beszámolója szerint a választás közeledtével látványosan kinyílt az olló a Tisza és a Fidesz között az április 12-i eredményekre vonatkozó előrejelzési piacokon. A Polymarketen már több mint 58 millió dollár, vagyis átszámítva mintegy 19 milliárd forint értékben fogadtak arra, hogy melyik párt nyeri a magyarországi választásokat, amely jelenleg az egyik legfelkapottabb politikai esemény a platformon.

Polymarketen a Tisza Párt győzelmére jelenleg a piac 69, a Fidesz-KDNP-ére 32 százaléka lát esélyt.

Az oldalon emellett a leendő miniszterelnök személyére, a Fidesz és a Tisza várható mandátumszámára, a részvételi arányra és kispártok bejutására is lehet külön-külön tétet tenni, ezekre a fogadásokra már összesen több mint 100 millió dollár értékben fogadtak a felhasználók.

A felhasználók továbbra is Magyar Péter miniszterelnökségére fogadnak nagyobb arányban: a Tisza Párt elnöke 66 százalékkal vezet, vele szemben Orbán Viktor mindössze 34 százalékon áll. Erre a fogadásra már közel 50 millió dollárt tettek fel, míg bő két héte ez a szám még csak 32 millió dollár volt.

A lap összesítése szerint további érdekes adat, hogy a fogadók 80 százalékos esélyt látnak arra, hogy a Tisza-lista kapja a legtöbb szavazatot. Egy nemrég kiírt fogadás pedig már közvetlenül a Tisza kétharmados többségére vonatkozik – a fogadók 25 százalékra árazták be annak az esélyét, hogy Magyar Péterék alkotmányozó többséget szereznek.

Ami a kis pártok bejutását illeti, a fogadók 75 százalékra tették annak valószínűségét, hogy a Mi Hazánk megugorja az ötszázalékos küszöböt,

a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt mindössze 2 százalékon áll.

Mi az a Polymarket és az előrejelzési piac?

A Polymarket egy kriptovaluta-alapú előrejelzési platform, ahol a felhasználók naponta több milliárd dollár értékben tesznek fogadásokat bizonyos történések valószínűségére, illetve kimenetelére. A fogadások „igen” vagy „nem” kimenetelű tokenek megvásárlásával történnek, amelyek ára mindig 0 és 1 dollár között mozog, és attól függően változik folyamatosan, hogy melyiket mennyien vásárolták meg.

Vagyis az állás a piac által vélt valószínűséget tükrözi: ha például az „igen” opció ára 0,66 dollár, az azt jelenti, hogy a piac 66 százalékos valószínűséget tulajdonít az adott esemény bekövetkezésének – jelen esetben annak, hogy Magyar Péternek fogják hívni a következő miniszterelnököt. A példánál maradva: ha a Tisza Párt végül tényleg győz a választáson, és a piac ennek valószínűségét 69 százalékra lőtte be, akkor minden „Igen”-token automatikusan 1 dollárt ér, a „nem” pedig nullát, tehát a felhasználók megvásárolt részvényenként 0,31 dollár profitot termeltek.

A Polymarkethez hasonló platformokra sokan úgy tekintenek, mint amik adott esetben pontosabb képet tudnak nyújtani, mint egy-egy közvélemény-kutatás – az oldal tökéletesen jósolta meg többek közt a 2024-es amerikai elnökválasztás végkimenetelét –, miután az emberek itt nem szimpátia alapján fejezik ki a véleményüket, hanem valódi pénzt kockáztatnak.

Azonban nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor bukását kezdte előrejelezni, január végén blokkolta a Polymarketet Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala (SZTFH). A szolgáltatás magyar IP-címről azóta sem érhető el, ugyanakkor azok, akik VPN-t használnak, továbbra is hozzáférhetnek. A magyar hatóságok emellett napokkal később letiltották a Polymarket fő versenytársát, a szintén blokklánc-alapú Kalshi nevű platformot is tiltott szerencsejáték címén.

