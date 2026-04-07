Megszólalt Wáberer György, szerinte a választás tétje az, hogy Európához tartozunk vagy az oroszokhoz

2026-04-07 20:00:00 CEST

A fuvarozócégéből a miniszterelnök veje, Tiborcz István által kivásárolt milliárdos és volt kormánybiztos erről egy keddi videójában beszélt, amely alatt Orbán Viktor is kommentelt a Facebookon.

„Adj esélyt magadnak! Április 12-e sorsdöntő dátum. Arról fogsz dönteni, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz. A fiatalok jövője a tét, ezért menjünk el mindannyian szavazni! Derüljön ki végre a többség akarata. Ne maradj közömbös! Ezt a videót oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel” – jelentette ki Wáberer György a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Mint arról beszámoltunk, a fuvarozócégéből a miniszterelnök veje, Tiborcz István által kivásárolt milliárdos 2023 februárjáig az Orbán-kormány Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosa volt. 2020 nyarán kapta meg a kormánymegbízotti pozíciót, azonban ezen tisztségének megszüntetése után a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagsága mellett a Tokaj Borvidék és Fejlesztési Tanácsban vállalt feladatait továbbra is ellátta.

Wáberer György ugyan nem nevezte meg, kire kell szavazni április 12-én, a választás tétjére vonatkozó megjegyzéséből – „Arról fogsz dönteni, hogy Európához akarsz-e tartozni vagy az oroszokhoz” – nem nehéz kitalálni, ő vélhetően melyik mellett tenné le a voksát. Szokatlan módon Wáberer György posztjához maga Orbán Viktor – vagyis vélhetően a kormányfő Facebook-oldalának egyik kezelője – kommentelt, hogy közölje, szerinte ki a győztes csapat, amit egy JD Vance-szel közös fotóval illusztrált.