Bocsánatot kért a fóti egyházközség a Gyurcsány Ferencet Jézus Krisztus ellenségének nevező nyugalmazott plébános szavaiért

2026-04-07 19:10:00 CEST

A húsvét vasárnapi 10 órai szentmise prédikációjában elhangzott politikai utalások a nyugalmazott plébános személyes véleményét tükrözik. Az egyházközség nevében bocsánatot kérünk azoktól, akiket ez megbántott – vette észre a 24 a Fóti Római Katolikus egyházközség honlapján a bocsánatkérést. Amint arról a Népszava is írt, több templomban is a Fidesz mellett kampányoltak húsvétkor. A fóti Szeplőtelen Fogantatás katolikus templomban húsvétvasárnap a mise során a pap a prédikációban politikai tartalmú kijelentéseket tett.

A fóti nyugalmazott lelkész, Sebők Sándor, aki 1991-től 2025-ig vezette a fóti egyházközséget, 2024-ben pedig megkapta a Hit Pajzsa-díjat, úgy fogalmazott: Jézus Krisztus ellenségei 2000 éve rendre azt hitték, hogy legyőzték őt, példaként említve a francia forradalom időszakát, a nagy októberi szocialista forradalmat, valamint Sztálin, Lenin, Kádár János és napjainkban Gyurcsány Ferenc szerepét.

Azt is mondta, hogy az orosz nép fantasztikus, mert hisz. Felidézte, hogy egy Bócsán szolgáló orosz tiszt azt mondta neki: tisztában van vele, hogy a Szovjetunió rátelepedett Magyarországra, ugyanakkor gratulál nekünk, hogy olyan miniszterelnökünk van, mint Orbán Viktor. – A föltámadt Krisztus pedig hódít azokban a lelkekben, akikben van vágyódás a teljesség felé. Minden emberben ott él ez, és aki találkozik ezzel a jó hírrel, hogy van megoldás az életnek, lehet szépen is élni, gyűlölködés nélkül is élni egy országon belül, ezt valljuk, és ezt valljuk egy hét múlva is – mondta Sebők Sándor.