Vudul a kampány

2026-04-09 06:00:00 CEST

Ahogy mondani szokás: ha annyi egyforintosunk lenne, ahányszor a kormánypropaganda az elmúlt hónapokban kihirdette, hogy bedőlt, kimúlt, leszerepelt, felsült, megrogyott, elvékonyodott, összecsuklott, elérdektelenedett a Tisza Párt kampánya, akkor soha többé nem lennének anyagi gondjai még az ükunokáinknak sem.

Ennyiszer és ilyen látványosan kampány még nem zuhant országúti kátyúba, esett fekete lyukba, süllyedt sötét anyagba, mint ahányszor Magyar Péter rendszerváltó mozgalmának kifulladását regisztrálták a kormánypropaganda talpasai.

Legutóbb Karácsony Gergely alkalmatlanságát kántálták ilyen lelkesen és kórusban egy választási máglya körül révülve 2019-ben, és mint tudjuk, meg is lett az eredménye. Azóta a Fidesz egy százas átlagos intelligenciahányados fölötti térségben csak félkarú rablózásban volna képes csalás nélkül dia­dalmaskodni.

Ha jobban belegondolunk, Orbán Viktor legfőbb üzenete is az, hogy amíg ők elsöprően sokan vannak minden téren, és megnyernek minden tetszőleges számháborút egy általuk feltalált számrendszerben, addig a rendszerváltó hangulatnak nyomát sem látják. Hát, ha nem lenne elég az ezeréves magyarság lelki állapotának lerohasztása egy Hagyárosbörönd–Csörötnek megye III-as rangadó jóédesanyázós szintjére, akkor ez a százezredik ok, amiért ez a gyülekezet alkalmatlanná vált bárminemű emberi tevékenység koordinálására.

Ehhez képest Magyar országjárásán már reggel hétkor is tömegek vannak. Orbán pedig kijelenti, hogy az ifjúkori lendületével szemben ma már nem a mennyiségre törekszik, hanem a minőségre.

A helyében nekünk is sok volna a Mocskos Fidesz!-rigmus túlüvöltése és (rendre kudarcba fulladó) leszerelése fekete csuklyás béközépszerű bűnözőkkel egy álló napon át. (Ötlet a késő bánathoz: ne légy mocskos, és nem lesz rigmus a te osztályrészed a bukásod előtt.)

Apropó, minőség. Minősége nemcsak egy antrénak lehet (vagy a tré uralkodásnak), hanem az exitálásnak is. Ami nem tréfadolog. Aki veszíteni tud, máris nyert valamit. És ez nem vudu.