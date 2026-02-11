Ézsi Robin válasza alapján minden a legnagyobb rendben van az intézményben.
Valami újat elkezdeni mindig izgalmas dolog. Még nem tudjuk, milyen lesz, de szépnek, jónak képzeljük, és terveink vannak vele. Ilyen újdonságérzése van az új esztendőnek is. Talán azért, mert másik naptárt akasztunk a régi, poros, összefirkált, megszokott helyére. Pedig csak egy nap választja el az óévet az újtól. És mégis nagyon más.
Az egyik legsokoldalúbb szereplője a hazai könyvszakmának. Egyszerre szerkesztője és fordítója a hazai és nemzetközi zsánerirodalomnak, miközben íróként maga is tevékenyen bővíti a magyar nyelvű fantasztikum világát. Műveiben előszeretettel nyúl a mítoszokhoz és a magyar folklór elemeihez. Új, Alvilági szövedék című regényében egy a természettel harmóniában élő, növénygondozással foglalkozó közösség áll szemben egy iparosodott, mélyen monoteista városi közösséggel. Kleinheincz Csillával mitológiákról, az egyén és a közösség konfliktusáról, valamint az ökológiai problémák megoldhatóságáról beszélgettünk.
Farkas Attila Márton egy igencsak eredeti gondolkodó, aki képes egy szovjet sci-fi novellából ihletet merítve más megvilágításba helyezni az ősi India jógijainak különleges képességeit.