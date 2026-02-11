Újesztendő, újra és újra

Valami újat elkezdeni mindig izgalmas dolog. Még nem tudjuk, milyen lesz, de szépnek, jónak képzeljük, és terveink vannak vele. Ilyen újdonságérzése van az új esztendőnek is. Talán azért, mert másik naptárt akasztunk a régi, poros, összefirkált, megszokott helyére. Pedig csak egy nap választja el az óévet az újtól. És mégis nagyon más.