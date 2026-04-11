A magyar kártya

2026-04-11 14:35:00 CEST

Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója (DNI) az asztalfőn ült. A kezében tartott dosszién se pecsét, se minősítés, a borítón mindössze egy sorszám. A kognitív hadviselésről szóló anyagban ez állt: Oroszország nem azért gyengít minket, mert erős. Azért erősíti bennünk a mi gyengeségünk látszatát, mert ő a gyenge.

Vele szemben Joe Funkhouser, a CIA lélektani hadviseléssel foglalkozó igazgatója és Danielle Kuni külügyi államtitkár. Jake Inge admirális, a Nemzetbiztonsági Tanács képviselője egyenes háttal, mozdulatlanul ült.

– Olvasták. Vélemény? – Gabbard hangja sima és tényszerű volt.

Kuni nagy lélegzetet vett: – Egy strukturális kérdés. Tény, hogy a DNI elnököl, és a hírszerzés ül a nyakunkon. Ha ez kiszivárog – és ki fog –, az optika borzalmas lesz. Mintha egy tisztán katonai válságot kezelnénk. A USIA halott, rendben, de ezt a Külügyminisztériumnak kéne vinnie és irányítania.

Gabbard a dosszién hagyta a kezét. – Értem az aggályait, államtitkár asszony. Csakhogy amit az oroszok csinálnak, az már rég nem nyilvános diplomácia. Hibrid háború. A befolyásolási hálózatok feltérképezése operatív feladat, ezért vagyunk itt.

Kuni egy vékony mappát lökött az asztal közepe felé. – Ha már operatív feladat. Néhány múlt heti hír. Egy magyar oknyomozó cikkei Szijjártó meg Lavrov lehallgatott vonaláról. A kérdésem egyszerű: mi voltunk? És ha igen, mi az értelme annak, hogy Péter barátunk fecsegését kiteregetjük a jelenlegi küzdelemben?

Funkhouser a jelentésre bökött. – Akár mi csináltuk, akár nem, a diagnózis pontos. A gyógymód viszont... – Egy fáradt vállvonás.

– A saját szabályaink fognak megfojtani – mordult fel Inge. – Ők a premisszát támadják, mi a tényekkel hadakozunk. Bontják a ház alapját, mi meg egyenesre igazítjuk a festményeket a falon.

Kuni összefonta a karját. – A diplomáciában ez a vita színterének birtoklása. Aki a kérdést felteszi, már nyert. Joga van-e Oroszországnak a befolyási övezethez? Mi meg elkezdünk vitatkozni az arányokon.

– Pedig a premissza hamis – vetette közbe Funkhouser.

– Pontosan. Nincs ilyen jog. De ha kimondjuk, mi vagyunk a háborús uszítók. A narratíva kész: a Nyugat provokál.

Inge csak bólintott. – Lefebvre, reflexív kontroll. Nem a meggyőzés a cél. Elég benyelni a kiindulópontot. Onnantól elkerülhetetlen a nekik kedvező következtetés.

Gabbard felállt. – Oroszország gyenge a céljaihoz képest. – Nem fordult hátra. – Ez a kulcs. A mi fejünkben akarják eltüntetni ezt a gyengeséget. A valóságban kicsik. De ha elhisszük, hogy mekkorák, már nyertek is.

Funkhouser a papírjaiba túrt. – Akkor mi a stratégia? A taktikai leleplezés halott. Román TikTok-hálózat? Szétverjük, másnap az a hír, hogy Amerika beavatkozik a román választásokba. A premissza újra az övék.

– Mert a reakció is az ő játékuk – vágott rá Kuni. – A demokráciák átláthatóak. Nem tudunk nem reagálni. De ha reagálunk, belelépünk a csapdába.

Gabbard visszafordult. – Aszimmetrikus válasz. Nem propagandával reagálunk a propagandára. Elutasítjuk az elő-felvetést, és cselekszünk a valóságban.

Funkhouser felnézett. – Akkor beszéljünk egy konkrét esetről. Magyarország, ami minta lehet a jövőre. A legmélyebb orosz behatolás a NATO-n belül. Rendszeresen blokkolják az uniós és a szövetségi fellépést.

Kuni arca megfeszült. – Mit tegyünk? Mondjuk ki nyíltan? Orosz kognitív hadviselés működik Budapesten?

– Orbánék egyből azt üvöltik majd, hogy beavatkozunk a belügyeikbe – morgott Inge. – Trump elnök ellenében.

– Akkor csend? – kérdezte Funkhouser.

– Dehogy. – Gabbard szeme villant. – Elszívjuk a levegőt a premisszájuk elől.

A falon lévő kijelző életre kelt. – Nem az Amerika Magyarország ellen narratívát toljuk. Amerika a magyar szuverenitást védi. Moszkvától. – Gabbard hangja most éles volt. – Azt akarjuk, hogy ne függjenek senkitől. A szabadságot támogatjuk.

Inge értette. – Pénz. Független média. Ösztöndíjak. Civil szervezetek. Láthatóvá tesszük, hogy van alternatíva, közben kőkemény következményeket állapítunk meg a szövetség gyengítésének esetére.

– És folyamatosan kommunikáljuk, miért tesszük – bólintott Funkhouser.

– Ezt visszük az elnök elé. – Gabbard kikapcsolta a kijelzőt. – A premissza, amit elutasítunk: a beavatkozás. A premissza, amit felállítunk: Amerika a szabadság oldalán áll.

Funkhouser az ablak felé pislantott. – Van egy súlyos bökkenő. Az elnök imádja Orbánt. „Erős vezető. Nagyszerű barát.” Nyilvánosan dicséri. Ha nekimegyünk, a saját főnökünk retorikájával találjuk szembe magunkat.

– A washingtoni mélyállam fellázadt a békepárti elnök ellen – idézte a várható szalagcímeket Inge. – Ezzel megint övék a premissza.

Kuni felcsattant. – Asszisztáljunk egy orosz információs hídfőálláshoz a NATO közepén, csak mert az elnöknek bejön a magyar miniszterelnök stílusa?

Gabbard rezzenéstelen maradt. – Az elnök tiszteli az erőt. De Amerikát mindennél jobban szereti. Nem Orbánt támadjuk, hanem az oroszokat, mert megsértik Orbán szuverenitását. Trump szereti a szuverenitás szót. Bebizonyítjuk neki, hogy Kína és Oroszország csorbítja Magyarország függetlenségét.

Inge ökle kiengedett. – Zseniális. Nem Washington mondja meg Budapestnek, mit csináljon. Megmutatjuk, hogy Moszkva rángatja őket.

– Magyar civil társadalom, független média, helyi erők. Patrióták, nem amerikai ügynökök – sorolta Gabbard.

Kuni rácsatlakozott. – Tehát nyílt befektetés. A szabad világ közös érdeke, amit az adminisztráció nyíltan felvállal. És a háttérben?

Funkhouser elmosolyodott. – Ha tovább szivárogtatnak az oroszoknak, csendben levágjuk őket a NATO bizalmas hálózatairól. Nem politikai büntetés. Műveleti biztonság. Ezt a Fehér Ház sem vétózza meg.

Gabbard a csapatra nézett. – Elutasítjuk, hogy beavatkozunk a magyar belügyekbe. Csak védjük a szövetség információs biztonságát. Ha Orbán erős és szuverén, üdvözli a lépést. Ha nem..., nos, az majd kiderül.

Inge felállt. – Tudják mi a legjobb az egészben? Nem kell hazudnunk. Az igazság – a szabadság igazsága – erősebb az ő hazugságaiknál. Ezt ők is tudják.

***

Az Ovális Irodában Donald Trump hátradőlve, karba tett kézzel hallgatta a nemzeti hírszerzés igazgatóját. – Szóval – mordult fel gyanakvóan. – Azt akarják bemagyarázni nekem, hogy baj van Viktorral? Európa legkeményebb fickójával. Aki védi a határait, és jókat mond rólam. Erre bejön, és azt kéri, hogy menjek neki?

Gabbard nem pislogott. – Nem, elnök úr. Orbán erős. Épp a szuverenitása miatt vagyok itt. Geopolitikai kötéltáncot jár. Briliánsan.

Trump szemöldöke felszaladt. – Folytassa!

– Lavíroz köztünk, Moszkva és Peking között. Eddig mindenki tapsolt neki. Putyin elnézi a NATO-tagságot, mert kell neki egy trójai faló. Hszi elnézi a nyugati dumát az akkugyárakért. Ön pedig értékeli, hogy bemutat Brüsszelnek. Zsonglőrködik velünk.

Trump dobolt az asztalon. – Okos fickó. Tranzakciós játékos. Kifacsar mindenkit, aki hagyja. De senki sem játszhat velünk a végtelenségig.

– A zenének lassan vége, elnök úr. A többpólusú pávatánc már a mi biztonságunkat és az ön sikereit veszélyezteti. Lépésre kell kényszeríteni.

– Mégpedig?

– Állítson fel egy prioritási grádicsot. Amerika az első. Moszkva és Peking csak utánunk jöhet. Most mindenki egyenlő távolságra van. A miénket le kell rövidíteni.

– És ha nem akarja ezt a... grádicsot?

– Akkor döntünk helyette. Két lépés, „America First” alapon. Egy: műveleti biztonság. Csendben levágjuk a magyarokat a legérzékenyebb csatornákról. Ha az oroszok a szervereiken vannak, mi védjük az amerikai titkokat. Határozott vezetői lépés, sajtóbotrány nélkül.

Trump lassan bólintott. – Zárják el a csapot. Nem kockáztatom a fiainkat egy pesti szerver miatt. A második?

– Az orosz kognitív behatolás letörése. Támogatás a magyar civil társadalomnak és a független médiának. A narratíva: segítünk a magyaroknak függetlennek maradni Moszkvától. Ön megmentőként lép fel. Kisöpri a hátsó udvarból a riválisokat. Ha Orbán tényleg szuverén, örülni fog. Ha tiltakozik, leleplezi magát.

Trump arcán megjelent az a bizonyos mosoly. Megkapta az erőt, védi Amerikát, és nem kell nyilvánosan hátba szúrnia a szövetségesét.

– Sakk-matt – mondta halkan. – Tudja, Tulsi, ezért maga az igazgató. Érti az üzletet.

Trump rácsapott a mappára. – Vágják el a vonalakat. Kényszerítsék, hogy mutassa meg a kártyáit. Küldjék a pénzt a magyaroknak a keleti propaganda ellen. De a sajtóban egy rossz szót sem akarok hallani Viktorról a saját embereimtől! Világos? Egyébként az alelnök viszi majd a támogató üzenetemet, és majd ezek szerint őszintén elbeszélget Viktorral. JD stílusában.

– Tökéletes, elnök úr. – Gabbard felállt. Hóna alá csapta a mappát.

***

A Karmelita kolostor miniszterelnöki tárgyalójában a csend olyan sűrű volt, hogy vágni lehetett. Orbán Viktor az ablaknál állt. Alatta a Lánchíd fényei. A Duna fekete szalagja.

Mögötte az Információs Hivatal főigazgatója egyetlen papírt tett a nehéz tölgyfaasztalra.

– Kizártak minket. – A hangja rekedt volt. – A BICES hálózat, a NATO közös hírszerzési csatornái. Süket a vonal. Reggel óta egyetlen byte adatot sem kapunk az amerikaiaktól.

Orbán nem fordult meg. – Indoklás?

– Karbantartás. Biztonsági protokollfrissítés. Hazugság.

A kabinetfőnök a bőrkanapéról mordult fel. – Verjük nagydobra, hogy a washingtoni mélyállam szabotálja a NATO-t, mert nem bírják elviselni a békepárti álláspontunkat!

Orbán végre elszakadt az ablaktól. – És mit mondasz mellé? Hogy Donald, a barátom, akit tegnap dicsértem a rádióban, hagyja, hogy a bürokratái hülyét csináljanak belőle? Vagy hogy szándékosan csinálja? Mindkettővel veszítünk.

A miniszterelnök az asztalra támaszkodott. – Zseniális – suttogta majdnem elismeréssel. – Nem támadnak. Halálos öleléssel a keblükre vonnak. És közben a képembe mosolyognak.

– Van rosszabb is – vette át a szót a külügyminiszter az árnyékból. – Bejelentetettek egy új, negyvenmillió dolláros, rendszeresen megújítható alapot. „A magyar szuverenitás és az információs függetlenség védelmére.” Közvetlenül a civil szervezeteknek és a független médiának osztják ki. Holnap reggel lesz a sajtótájékoztató a nagykövetségen.

A kabinetfőnök felpattant. – Ez nyílt beavatkozás! Háború a választások előtt. Guruló dollárok. Azonnal rájuk égetjük!

– Nem teheted. – Orbán hangja ostorként csattant. – Nem figyelsz? Nem a kormányt támadják. Azt mondják, segítenek megvédeni minket. Az oroszoktól és a kínaiaktól. Ha nekimegyünk Washingtonnak, azt igazoljuk, amit a nyugati sajtó harsog: hogy Moszkva zsebében vagyunk. Ha csendben maradunk, a pénzük felhizlalja az ellenzéket.

Orbán Telepy Károly Tájkép alakokkal című festményéhez lépett. Ujjával végighúzott a kereten. – Emeljük a tétet. Ha Amerika a szuverenitást akarja védeni..., mi leszünk a szuverenitás legnagyobb bajnokai. Kijelentjük, hogy üdvözöljük Trump elnök fellépését a külföldi beavatkozások ellen. És még a héten átnyomunk egy új törvényt, ami nemzetbiztonsági átvilágításhoz köt minden nyugati civil támogatást. Ha a mi asztalunkon játszanak, rájuk borítjuk az asztalt.

***

Az M3-as autópályán éjjel kettőkor Magyar Péter hátradőlt a hátsó ülésen. Mellette a kampányfőnöke a tabletjét nyomkodta. – Láttad a washingtoni hírt?

Magyar csak bólintott. – Negyvenmillió. Szuverenitásvédelem. Trumpék.

– Ez lottóötös. – A kampányfőnök hangján átütött a feszült izgalom. – Pont most, a hajrában. Az amerikaiak gyakorlatilag hivatalossá tették, hogy Orbán az oroszok embere, ők meg a szabad Magyarországot támogatják. Holnap ezzel kell kezdenünk a miskolci fórumot.

Magyar összegyűrte a dobozt. – Eszedbe ne jusson!

A kampányfőnök felnézett. – Miért? Ott a politikai hátszél. Trump adminisztrációja adja, nem a demokraták! Nem tudják ránk sütni, hogy háborúpárti Soros-ügynökök vagyunk.

– Dehogynem tudják. – Magyar előredőlt. A szemeiben nyoma sem volt az álmosságnak. – Gondolkozz! A Karmelitában most pontosan erre várnak. Hogy felkapjuk a pénzt, meglobogtatjuk a csillagos-sávos lobogót, ők meg másnap teleküldjék a plakátokat azzal, hogy megvettek minket a jenkik.

Kinézett a sötét, elsuhanó fákra. – Washington nem nekünk segít. Ők a saját geopolitikai játszmájukat tolják. Csapdát állítottak Orbánnak, hogy visszarángassák a sorba. De ha rosszul lépünk, a golyót mi kapjuk.

– Akkor mit mondunk? Ignoráljuk a legnagyobb diplomáciai pofont, amit a kormány az elmúlt tíz évben kapott?

– Nem ignoráljuk. – Magyar a telefonjára nézett. – Átkeretezzük. Nem dicsérjük Washingtont. Azt mondjuk: nevetséges és megalázó, hogy egy ezeréves államnak amerikai segélyre van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát az oroszoktól. Azt mondjuk: Orbán olyan gyengévé és kiszolgáltatottá tette a hazánkat, hogy már mások akarják megvédeni helyettünk.

A kampányfőnök lassan leeresztette a tabletet. – Ez jó. Ezzel mi is szuverenisták maradunk.

– Nem maradunk. Mi leszünk az egyetlenek. – Magyar visszadőlt az ülésbe, és lezárta a telefonját. – Senki sem fogja a mi szabadságunkat kivívni helyettünk.

A kisbusz motorja monoton zúgással falta a kilométereket a sötétben. Magyar Péter tekintetében ott csillogott a felismerés: a birodalmak sakkjátszmájában a gyalogoknak az a dolguk, hogy azt higgyék, ők a királyok.