Gulyás Gergely szerint a Fidesz alatt volt erős a demokrácia

2026-04-09 10:58:00 CEST

A Tisza Párt azt gondolja, hogy egy rendkívül agresszív és gyűlöletkeltő stílussal sikert tud elérni. Itt vannak vasárnap a választások, meglátjuk, hogy a választópolgárok többsége a jelenlegi helyzetben, meg általánosságban erre az agresszivitásra és gyűlöletkeltésre nyitott-e - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, Magyarországon szólásszabadság és gyülekezési szabadság van, ezért a választási kampányban minden politikai erőnek lehetősége van gyűléseket tartani, és nem megzavarni kell ezeket, hanem biztosítani, hogy aki részt akar venni rajtuk - függetlenül attól, melyik párt szavazója vagy szimpatizánsa -, biztonságban megtehesse.

A Tisza Párt nem így viszonyul a demokráciához, mert szerinte erőszakos és erőszakkal fenyegető tüntetőket küldenek békés nagygyűlésekre. Hozzátette, abban bízik a magyar demokrácia jövője érdekében, hogy ez rossz megközelítésnek bizonyul.

Azzal kapcsolatban, hogy kik és hányan akarnak levélben, illetve a külképviseleteken szavazni, azt mondta, az érdeklődés a demokrácia erejének a bizonyítéka. A demokrácia akkor volt erős, amikor Fidesz-kormány volt - fűzte hozzá.

Saját bevallása szerint nagyon élvezte a kampányt, neki semmiféle negatív tapasztalata nincs a kampányban. A magyar demokrácia egyébként érett, és az emberek is pontosan tudják, hogy nekik a választásokon lehet, és véleménye szerint erkölcsi kötelezettségként kell is véleményt nyilvánítani. Úgyhogy én mindenkit bíztatok a részvételre - mondta Gulyás Gergely.