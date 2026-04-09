Barátság kőolajvezeték? Eleve színjáték volt az egész

2026-04-09 11:18:00 CEST

A NER-közeli Index azt hozza szóba, hogy az EU korábban delegáció küldését jelentette be a Barátság kőolajvezetékhez, ami azonban a lap szerint elakadt. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy eleve színjáték volt az egész, a Barátság kőolajvezeték a miniszter szerint teljesen ép és sértetlen, magát a csőrendszert semmilyen orosz támadás nem érte, csak mellette egy tárolóegységet ért dróntámadás.

A miniszter szerint minimum egy magyar és egy szlovák szakembert is küldeni kellett volna az EU-s delegációba, de még nélkülük sem engedik őket oda az ukránok, mert a kormány szerint nyilvánvaló lenne, hogy a vezeték sértetlen.

Állítólagos ukrán sajtóinformációk szerint Ukrajna kész megnyitni a vezetéket a választások után, erről a miniszter azt mondta, hogy Ukrajna azért zárta el a vezetéket, hogy hiányt idézzen elő és ezzel az ellenzéket segítse. A választás után nyilván kénytelenek lesznek újranyitni a kőolajvezetéket, mert különben nem tudnak pénzt szerezni - állította a miniszter.

A Hormuzi-szoros megnyitása jó hír, de ettől még optimista feltételezés, hogy helyreáll minden, mert a kőolajkapacitások tárolásában komoly károk keletkeztek, a helyreállítás több évet vesz igénybe.

A miniszter Csornára, Pápára, Várpalotára, Jászberénybe és a XII. kerületbe megy még egyebek közt kampányolni a következő napokban, a választásokig.