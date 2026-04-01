Kiírták a tendert, nemsokára kezdődhet a Barátság kőolajvezeték orosz dróntámadásban megrongálódott szivattyúállomásának a helyreállítása

2026-04-01 12:27:00 CEST

Tendert írt ki a brodi szivattyúállomás felújítására Ukrajna, a megbízók 20 hónapos kivitelezési idővel számolnak.

Megindulhat a Barátság kőolajvezeték vezeték kulcselemének helyreállítása, Ukrajna tendert írt ki a brodi szivattyúállomás felújítására. Ez az első konkrét lépés a januári leállás óta – vette észre a Delo.ua erről szóló beszámolóját a Portfolio.

A portál összefoglalója szerint az ukrán állami Ukrtransnafta részleges helyreállításba kezd a Brodi szivattyú-állomáson, amely egy tárolóegységet érő január végi orosz dróntámadás után állt le. A most kiírt tender alapján

a beruházás értéke 272 millió hrivnya (kétmilliárd forint), a kivitelezés pedig mintegy 20 hónapot vehet igénybe.

A projekt nem teljes újjáépítés, hanem a fő szivattyúegység első ütemének korszerűsítése, amely magában foglalja a régi berendezések cseréjét, új olajmérő rendszerek és dízel áramforrások telepítését, valamint az infrastruktúra részleges modernizációját.

A mostani rekonstrukciós terv nem közvetlenül a januári támadás következménye, a dokumentumok szerint a fejlesztést már évekkel korábban előkészítették. Ez alapján – jegyzi meg a cikk – Kijev párhuzamosan kezeli a háborús károk helyreállítását és a hosszabb távú infrastruktúra-fejlesztési terveket, ami a tranzitszerep fenntartására utaló stratégiai jelzés lehet az Európai Unió felé. Annyiban ez fordulat, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezetése eddig az orosz olajtranzit teljes leállítását szorgalmazta, amivel csak olajat öntött az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel meglévő konfliktusára. Ugyanakkor Zelenszkij nemrég arról számolt be, várhatóan két hónapon belül indulhat újra a szállítás a Barátság vezetéken.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök múlt szerdán jelentette be, hogy amíg az ukránok nem nyitják vissza az orosz kőolajat szállító Barátság kőolajvezetéket, a dízelexport után a földgázkivitelt is leállítja Ukrajna felé. Bejelentése szerint a földgázt inkább letároljuk, mert az ukránok a fűtőanyagot dél felől ideszállító Török Áramlat rendszer orosz telepeit is támadják. Egyes forrásaink a bejelentést erkölcsileg és szakmailag is botrányosnak nevezték, később az indulatok némiképp csitultak: a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet ugyanis alapvetően azt írta elő, hogy a nagynyomású magyarországi vezetékrendszert kezelő, a magántulajdonú Molhoz tartozó FGSZ a harmadik negyedévre nem írhatja ki az ukrán határt keresztező gázcsövek használati jogának szokásos kereskedői aukcióját.

Ismert, Magyarország hivatalosan azért akadályozza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, mert Ukrajna szerinte politikai okokból nem engedi át az orosz kőolaj importját a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia és Magyarország felé. Ukrajna azt állítja, hogy az orosz támadásban megsérült vezetékhez tartozó infrastruktúra helyreállítása időbe telik, a budapesti vezetés ezzel szemben azt hangoztatja, hogy Volodimir Zelenszkij a magyar választásokba akar beleavatkozni, ezért tart fönn „olajblokádot.”