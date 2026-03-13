Ütemtervet ígért az EU-nak Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték helyreállítására, de még hónapokba telik, mire újraindulhat a szállítás

A műszaki képességeket másfél-két hónap alatt tudják helyreállítani, az oroszok által január 27-én szétlőtt tárolóegység helyreállítása azonban hat hónapig is tarthat.

Várhatóan két hónapon belül indulhat újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken - jelentette be  még szerdán Volodimir Zelenszkij az ukrán Interfax- hírügynökség szerint.

Az ukrán elnök a Bundestag elnökével, Julia Klöcknerrel folytatott találkozóján beszélt arról, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott közelmúltbeli tárgyalásai alkalmával abban állapodtak meg, hogy a kijevi vezetés készít egy ütemtervet a Barátság kőolajvezeték műszaki helyreállításával kapcsolatban. 

Ezt ismertetve Volodimir Zelenszkij elmondta, hogy a vezeték műszaki képességének helyreállítása másfél-két hónapot vesz igénybe, a Brodi városa mellett orosz dróntámadásban 2026. január 27-én megrongált tárolóegységek helyreállítása hat hónapba is telhet. Az ukrán elnök megjegyezte, az Odessza-Brodi olajvezetéket is helyre kell állítani.

A találkozón szó esett a Czepek Gábor energiaügyi államtitkár által vezetett magyar delegációról is, amellyel kapcsolatban Ukrajna korábban jelezte, hogy turistaként hajlandó csak fogadni őket. Az ukrán elnök erről szólva azt mondta, nincs tudomása arról, hogy az Orbán-kormány által delegált csapat mit csinál az országban.

