Európai Unió;Ukrajna;Ursula von der Leyen;António Costa;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-13 21:43:00 CET

Ütemtervet ígért az EU-nak Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték helyreállítására, de még hónapokba telik, mire újraindulhat a szállítás

A műszaki képességeket másfél-két hónap alatt tudják helyreállítani, az oroszok által január 27-én szétlőtt tárolóegység helyreállítása azonban hat hónapig is tarthat.