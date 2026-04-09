Vlagyimir Putyin tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére

tűzszünet;Vlagyimir Putyin;húsvét;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-04-09 22:02:00 CEST

Előzőleg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vetette fel egy húsvéti tűzszünet idejét, de akkor az orosz vezetés azt még elutasította.

Fegyverszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombaton 15 órától (moszkvai idő szerint 16 órától) vasárnap éjfélig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este az MTI szerint.

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki”

- áll a közleményben.

„Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját” - tették hozzá, bár a példa speciel nem tőlük származik, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már március végén tűzszünetet javasolt a húsvét idejére. Akkor azonban Oroszország még több száz dróntámadással válaszolt a javaslatra. Az orosz külügyminisztérium akkor azzal indokolta az elutasítást, hogy az egy „ukrán PR-fogás” és csak azt a célt szolgálja, hogy Kijev pótolni tudja a veszteségeit, aztán folytathassa a harcot.