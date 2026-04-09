Vlagyimir Putyin tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére

Előzőleg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vetette fel egy húsvéti tűzszünet idejét, de akkor az orosz vezetés azt még elutasította.

Fegyverszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombaton 15 órától (moszkvai idő szerint 16 órától) vasárnap éjfélig Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este az MTI szerint.

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én 16:00 órától április 12-én a nap végéig tűzszünet hirdettetik ki”

 - áll a közleményben.

„Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját” - tették hozzá, bár a példa speciel nem tőlük származik, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már március végén tűzszünetet javasolt a húsvét idejére. Akkor azonban Oroszország még több száz dróntámadással válaszolt a javaslatra. Az orosz külügyminisztérium akkor azzal indokolta az elutasítást, hogy az egy „ukrán PR-fogás” és csak azt a célt szolgálja, hogy Kijev pótolni tudja a veszteségeit, aztán folytathassa a harcot.

Csaknem 45 700 ember sebesült meg a harci cselekmények február végi kezdete óta.