WHO: Több mint 4 ezren haltak meg és 4 millió embernek kellett elmenekülnie Donald Trump és Benjamin Netanjahu iráni háborúja miatt

2026-04-09 22:00:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök iráni háborúja következtében mintegy 4,25 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából és hozzávetőleg 4100 ember vesztette életét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb, csütörtökön közölt helyzetjelentése szerint.

A WHO szerint a térséget megrázó konfliktusban csaknem 45 700 ember sebesült meg a harci cselekmények február végi kezdete óta. Az Egészségügyi Világszervezet Iránon belül 3,2 millió belső menekültről számolt be és további több mint 1 millió menekültről Libanonban. Ebben a két országban volt a legtöbb halálos áldozat is: mintegy 2400 halott Iránban és 1700 halott Libanonban. Irakban 109 ember, Izraelben pedig 24 vesztette életét az ENSZ-szervezet szerint.

Iránban a WHO által közölt adatok szerint több mint 32 ezer sebesültet tartanak nyilván. Az iráni válaszcsapások célpontjává vált Izraelben a sebesültek száma meghaladja a 7000-et. Libanonban, ahol Izrael az Irán által támogatott Hezbollah síita milíciával harcol, csaknem 6000-en sebesültek meg. A WHO közölte azt is, hogy kimutatásai az egyes országok hatóságai által közölt adatokra támaszkodnak.