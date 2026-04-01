Bár Volodimir Zelenszkij tűzszünetet javasolt, Oroszország húsvétkor is Ukrajnát lövi

2026-04-01 15:45:00 CEST

A tűzszüneti javaslatra Oroszország több száz dróntámadással válaszolt.

Húsvéti tűzszünetet javasolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, azonban úgy tűnik, hiába: a The Guardian élő hírfolyama szerint Oroszország elutasította azt.

Az orosz külügyminisztérium azzal indokolta az elutasítást, hogy az egy „ukrán PR-fogás” és csak azt a célt szolgálja, hogy Kijev pótolni tudja a veszteségeit, aztán folytathassa a harcot.

A tűzszünet helyett Oroszország több száz drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán. Az ukrán elnök szerint Oroszország összesen 339 drónt lőtt ki Ukrajnára éjjel, az északnyugat-ukrajnai Luck városát ért csapások kizárólag civil létesítményeket, élelmiszerraktárakat és egy lakóépületet értek.

„Tűzszünetet javasoltunk húsvétra, válaszul dróncsapásokat kaptunk”

- fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök különös tekintettel az energetikai infrastruktúrára javasolt volna tűzszünetet, az oroszok azonban szerinte semmibe veszik az emberéleteket és a béketörekvéseket, ami akadályozza a diplomáciai megoldások lehetőségét.

Volodimir Zelenszkij beszélt arról is, hogy zsúfolt diplomáciai napja lesz, Ukrajna partnereivel a védelmi képességeket igyekszik fejleszteni.