Orbán Viktor, az orosz hírszerzés magyar hangja – Így olvasta fel a miniszterelnök magyarul az SZVR fél évvel ezelőtti közleményét

2026-04-10 13:00:00 CEST

Nincs új a nap alatt. Az oroszok már fél éve megteremtették a narratívát, amit most a megváltoztatandók megváltoztatásával csak Orbán Viktor szájába kellett adni.

Orbán Viktornak sikerült a következőket mondania április 10-én reggel a közösségi médiában közzétett videóbeszédében: „(…) ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat. Külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze. Erőszakkal fenyegetik a híveinket és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait. Beszéljünk világosan. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.”

Mintha csak általános formában – ezúttal kormányzati állításként – igazolta volna azt, amit Rácz András Oroszország-szakértő írt április 8-i Facebook-bejegyzésében: „egy állítólagos ukrán civil szervezet fizetett provokátorokat toborozna” magyarországi munkára, áprilisra.

Ha Orbán Viktor ilyeneket mond, érdemes megnézni a „tiszta forrást”, azt az eredetit, ahonnan az ilyen ötletek származnak. Az orosz külső hírszerzés (SZVR) egy 2025. szeptember 15-i, „Az Európai Unió szerb Majdant készít elő” című közleményére érdemes odafigyelnünk. (A Majdan eredetileg a kijevi Függetlenség tere – Majdan Nezalezsnosztyi –, amely a 2013–2014-es ukrajnai kormányellenes tüntetések központi helyszíne volt. A politikai szóhasználatban – különösen orosz kontextusban – azóta a „Majdan” kifejezés a nyugati támogatással megvalósuló, az alkotmányos rendet erőszakkal megdöntő „színes forradalmak” és utcai puccsok gyűjtőnevévé vált.) Nem úszhatunk meg a hosszabb idézetet:

„Az Oroszországi Föderáció Külső Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája közli, hogy az SZVR-hez érkező információk szerint a jelenlegi, fiatalok aktív részvételével zajló szerbiai zavargások nagyban az Európai Unió és a tagállamai felforgató tevékenységének termékei. Az európai liberális fősodor célja, hogy ebben a legnagyobb balkáni országban egy Brüsszelhez hűséges és engedelmes vezetést juttasson hatalomra. El kell ismerni, hogy az európai elitnek sok minden sikerül: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozástól a »forradalmi« harci módszerek és az erőszak felé fordulnak. (…) Brüsszelben azzal számolnak, hogy a média és a civil szervezetek pénzügyi feltőkésítése lehetővé teszi a tiltakozó választói réteg mozgósítását, az emberek utcára vonulását, és a szerb »Majdan« befejezését a már sokszor begyakorolt forgatókönyv szerint.”

Abban, amit Orbán Viktor mondott a beszédében, csak a megfelelő kifejezéseket kell kicserélni, a hamis és hazug gondolatmenet ugyanaz.

Ami az SZVR-nél „fiatalok”, az Orbánnál az „ellenfeleink” – azaz a Tisza Párt és az ukránok. Ami az SZVR-nél az Európai Unió, az Orbánnál a „külföldi titkosszolgálatok”. Ami az SZVR-nél radikalizálódás és „forradalmi harci módszerek és az erőszak felé fordulás”, az Orbánnál „tüntetések és balhék szervezése”. Ami az SZVR-nél a „a tiltakozó választói réteg mozgósítása, az emberek utcára vonulása, és a szerb Majdan befejezése”, az Orbánnál „egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék” a választás eredményét.

Nincs új a nap alatt. Az oroszok már fél éve megteremtették a narratívát, amit most a megváltoztatandók megváltoztatásával csak Orbán Viktor szájába kellett adni.

Fontos minden ilyen megnyilvánulásról azonnal, minél szélesebb körben beszélni. A Karmelitában is rá kell ébredniük, hogy az emberek többsége tudja: Orbán Viktor magyar fordításban adta elő az orosz titkosszolgálat bő fél évvel ezelőtti közleményét.