Magyar Péter reagált Orbán Viktor videójára, arra kérte, kellő higgadtsággal fogadja el majd a magyar nép ítéletét

2026-04-10 10:41:00 CEST

Egy dologban egyetért a miniszterelnökkel: Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége.

„A leköszönő miniszterelnök búcsúbeszédében elhangzottakkal egy dologban egyetértünk: Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége. Éppen ezért kérem, hogy mindenki szavazzon vasárnap a Tiszára” – reagált Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor szavaira.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta, „az állampárt, a Fidesz által hónapok óta folytatott permanens választási csalássorozat, bűncselekmények, titkosszolgálati akciók, dezinformációk és álhírek sem tudnak változtatni azon a tényen, hogy a Tisza ezt a választást meg fogja nyerni. Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta négyszer kétharmadhoz segítették, és akiket cserben hagyott és elárult. A magyar emberek milliói”.

Magyar Péter „a búcsúzó miniszterelnököt” arra kérte, hogy kellő higgadtsággal és méltósággal fogadja el majd a magyar nép ítéletét. Egyben mindenkinek azt üzente, hogy a következő napokban ne üljenek fel semmilyen provokációnak, „orbáni hamis zászlós műveletnek”, és őrizzék meg a békességüket, óvakodjanak bármilyen erőszakos cselekedettől.

Az ellenzéki pártvezető leszögezte, ott lesznek minden szavazókörben és azon kívül is, hogy törvényes keretek között felügyeljék a választás tisztaságát, amennyire azt lehetséges. – A választás napja legyen ünnep, amelyet úgy élünk meg, mint egy békés rendszerváltó népszavazást, és amelyre visszagondolva derűsen és büszkén mesélhetjük majd az utódainknak, hogy mi ott voltunk és megcselekedtük, amit megkövetelt a haza – hangsúlyozta Magyar Péter.