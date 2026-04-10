Bödőcs Tibor: Kétszer mérj, soha ne endorszálj!

2026-04-10 22:22:00 CEST

A humorista azt ígéri, részrehajlás nélkül fogja követni egy esetleges Magyar-kormány minden rezdülését.

„Én endorszálok. Te endorszálsz? Ő endorszál? Nem kenyerem az endorszálás. Korán endorszáltam, későn ismertem meg. Kétszer mérj, soha ne endorszálj!” Ezekkel a gondolatokkal járul hozzá Bödőcs Tibor az április 12-i parlamenti választás dilemmájának eldöntéséhez péntek esti Facebook-posztjában. Majd ígéretet és egy vallomást is tesz.

– Árgus szemekkel, kritikusan, részrehajlás nélkül fogom követni egy esetleges Magyar-kormány minden rezdülését. Lassan, tűnődve, kétkedve figyelem a Tiszát, próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén, de ilyen könnyű választás előtt még nem álltam – írja és leszögezi:

Aki nem a Tiszára szavaz, az Putyinra és Pócs Jánosra, Andi táskájára, Lázár János kastélyára, Deutsch Tamás gondolataira, Matolcsy fiára, a Bayer showra meg a hatvanpusztai vízilovakra szavaz. Szerintem.

A humorista végül közszolgálati jelleggel is segít: endorse (ige): nyilvánosan kiáll valaki mellett.