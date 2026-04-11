Orbán Viktor: Megindítjuk az egymillió kézfogás nevű akciósorozatunkat

2026-04-11 11:25:00 CEST

A kampányfinisben a fideszesek mindenkivel kezet akarnak fogni, a bűvös számot a mai nap végére szeretnék elérni.

Ma megindítjuk az egymillió kézfogás nevű akciósorozatunkat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A kormányfő ebben elmondta, azt kérte a Fidesz híveitől, támogatóitól, valamint a jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítik, akkor legyen meg az egymillió kézfogás.

„Fogjunk kezet egymillió magyar emberrel és mondjuk el nekik, hogy holnap választás van, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, hogy a Fidesz a biztos választás” – fogalmazott. Hozzátette: „Ennek az akciónak a részeként a ránk eső kézfogás mennyiséget mi is leszállítjuk a mai nap során.”