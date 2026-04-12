Kedves olvasóink, 2026. április 12. van, a rendszerváltás utáni Magyarország tizedik szabad és tisztességes parlamenti választásának a napja. Igen, lehet vitatkozni, hogy szabad és tisztességes-e. de nem, Magyarország nem diktatúra. Még nem az. Itt egy szavakon lovagló interjú erről.„Az Út a börtönbe program aligha fog megvalósulni, Mészáros Lőrinc is mondhatja azt, hogy nem lopta, hanem kapta”
Szavazni öt párt listájára és valamelyik képviselőjelöltre lehet 106 egyéni választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat este este frissített számai szerint összesen 8 114 688 ember szavazhat. Az átjelentkezettek száma 224 009, külképviseleteken 90 730-an, levélben 496 286-an jogosultak az urnákhoz járulni. Utóbbiak azok a határon túli magyar állampolgárok, akik képviselőjelöltekre nem voksolhatnak, de két parlamenti mandátum sorsa is múlhat rajtuk a 93-ból. Pártlista helyett nemzetiségi listára 73 791 regisztrált szavazó voksolhat.Egyéniben dől el a választás, akár 80 százalék feletti részvételi rekord is jöhet április 12-én
A szavazólapokon így néz ki a pártlisták sorrendje:
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Tisza Párt
Mi Hazánk Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Fidesz-KDNP