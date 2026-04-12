parlamenti választás;

2026-04-12 05:00:00 CEST

Kedves olvasóink, 2026. április 12. van, a rendszerváltás utáni Magyarország tizedik szabad és tisztességes parlamenti választásának a napja. Igen, lehet vitatkozni, hogy szabad és tisztességes-e. de nem, Magyarország nem diktatúra. Még nem az. Itt egy szavakon lovagló interjú erről.

Szavazni öt párt listájára és valamelyik képviselőjelöltre lehet 106 egyéni választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat este este frissített számai szerint összesen 8 114 688 ember szavazhat. Az átjelentkezettek száma 224 009, külképviseleteken 90 730-an, levélben 496 286-an jogosultak az urnákhoz járulni. Utóbbiak azok a határon túli magyar állampolgárok, akik képviselőjelöltekre nem voksolhatnak, de két parlamenti mandátum sorsa is múlhat rajtuk a 93-ból. Pártlista helyett nemzetiségi listára 73 791 regisztrált szavazó voksolhat.

A szavazólapokon így néz ki a pártlisták sorrendje:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Tisza Párt

Mi Hazánk Mozgalom

Demokratikus Koalíció