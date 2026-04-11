Orbán Viktor a kampányzáróján: Olyan győzelmet aratunk, amellyel saját magunkat is meglepjük

2026-04-11 22:15:00 CEST

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta a kampányzáró nagygyűlését.

A parlamenti választás előtti napra önmagához képest talán a legjobb formáját hozta a Fidesz választási kampányzárója. Volt szerencsénk Győrben és Szolnokon is látni ilyet, az előbbiben az ellentüntetők, az utóbbiban az érdektelenség okoztak problémákat, most, a budapesti Szentháromság téren egyik sem zavart bele.

A helyszínválasztást kicsit nehéz érteni, ez a szűk lejtő a Mátyás-templom mellett kerületi eseményekre jó talán, nagy kampányzárónak aligha, meg is töltötte a két-háromezer ember a leginkább néhány jó drónfelvétel kedvéért. Budapest amúgy sem a Fidesz terepe: ezt az összefirkált fideszes plakátok is jelezték a budai Várban. Azt tulajdonítsuk valamiféle önironikus gesztusnak, hogy a közönség legalább az egykori Pénzügyminisztérium épületében gyönyörködhetett, amelynek a „történelmi hitelességű” felújítására csaknem 72 milliárdot szórtak el, bár akad 100 milliárdos becslés is.

A kampányzárón (bár a kampányzárás igazából urnazáráskor lesz, tudtuk meg Orbán Viktortól, addig mozgósítania kell mindenkinek) Németh Szilárdtól a helyi kerületi erőnek számító Bayer Zsolton Takács Péter egészségügyi államtitkárig a Fidesz krémje felvonult. A közönségben meglepően nagy számban voltak a 40 év alattiak.

Ha Magyar Péter itt lenne, úgy felképelném

– relativizálta a fideszes szeretet és megbocsátás erejét egy párjával érkező nő, aki Fidesz-szavazó már 16 éve és persze Fidesz-győzelemre számít. Amúgy Németországban élnek és dolgoznak, de gyakran járnak haza . A pénteki Rendszerbontó Nagykoncert hererakosgató „botrányára” utalva azt mondja, ami a Hősök terén volt, az megengedhetetlen.

Az esemény elég langyos volt, DJ Spigiboy keveri a zenét, felhangzott a Fidesz egykori kampánydala, a Listen to your heart a Roxette-től Odébb fiatal fiúk állnak, sörrel a kézben, kicsit kilógnak. Német turisták, itt mászkáltak, felkeltette az érdeklődésüket a sok ember. Mit gondoltok Orbán Viktorról? – faggatjuk őket. – Hát, ellene vannak – mondják némi habozás és töprengés után. A hangulat csak akkor kezd erőre kapni egy kicsit , amikor a hangszórókban felbődül a Vadhajtások skinheadzenéje brutál hangerőn a Mátyás-templom mellett.

Az ígért Szijjártó-Lázár-Orbán trió előtt megtudjuk, hogy a a fideszes rendezvények mindig a béke, szeretet jegyében zajlottak (az ellentüntetőket presszionáló fekete ruhásoknak erről elfeledkeztek szólni), hogy itt járt az „intelligens JD Vance”, Curtis és Dopeman drogügyei, a kiskorúak megerőszakolási dalszövegei helyett is Radics Georgina bája lett kiemelve. Végigvonult az esten a „toronymagasan meg fogjuk nyerni a választásokat holnap” gondolata, sőt, Orbán Viktor még tovább is ment: – Olyan győzelmet aratunk, amellyel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is – kockáztatta meg.

Fellépői fronton Szikora Robi volt a meglepetés, aki egy egykori R-GO-dallal igyekezett felrázni a tömeget. És a tömeg rázta is, a zászlókat biztosan, most nem érződött az a bizonytalanság, ami Győrben és főleg Szolnokon tapintható volt.

A beszédek nem tértek el az eddigiektől, Szijjártó Péter, „a világ legjobb külügyminisztere” higgadtabban ment végig az rá kiróttakon: Ukrajnában értelmetlen háború zajlik, minket eddig négy éve mindennap bele akartak provokálni ebbe, mindennap vissza kellett utasítanunk. Az EU el akarja vinni az európai fiatalokat az ukrán frontra – sorolta. A „hihetetlenül bátor, abszolút rekorder” Lázár János úgy látja, a Tisza programja a gazdagok, az elit programja, a Fideszé (amely ezek szerint létezik) a hétköznapi embereké. A Tisza privatizálni akar, mondja a az egyetemeket privatizáló Orbán-kormány közlekedési minisztere. Eközben a közönségben „Kimaradunk” feliratú sapkákat osztogattak önkéntesek, akik bizonygatják, önérzetből csinálják csak, senki nem fizet nekik. A feladat is egyre magasztosabb: Lázár János szerint mindenkinek még három embert kell elvinnie szavazni, Orbán már csak annyit mond: mindenki vigyen el mindenkit.

Orbán Viktor egyébként kitért arra is, miért hallgatják le a Fidesz politikusait, aminek szerinte az az oka, hogy bebizonyították, máshogy is lehet – a szuverenista, patrióta, keresztény nemzeti kormányzás az oka, hogy Szijjártó Péter már az édesanyját sem tudja felhívni.– Herebere partikkal nem tudunk szolgálni – szúrt oda Eckü gesztusai miatt a Rendszerbontó Nagykoncertnek ő is.

A közönség vette a poénokat, lendületbe jön. Orbán Viktor két meglepőt mond még. Az egyik, hogy a kormány, bár tehetné, nem mutogatott a külső körülményekre az elmúlt négy évben. (Kár, hogy Nagy Mártonnak vagy Szijjártó Péternek erről nem szóltak.)

A másik, hogy magabiztosan jelenti ki: nem lesz véletlen holnap, hogy a roma közösség elsöprő többsége a Fideszre fog szavazni.

A végkövetkeztetés: Orbán 3 millió szavazatot akar, „és akkor a poklok kapui sem vehetnek erőt rajtunk”. A közönség pedig kellően felajzva indul útjára a Szentháromság térről, hogy vasárnap még egy utolsó mozgósítással ezt megpróbálja összehozni.