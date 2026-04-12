Délig lehet mozgóurnát kérni

2026-04-12 06:30:00 CEST

Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán. A kérelmet az indoklással vasárnap délig még be lehet nyújtani online elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel (például futárral vagy hozzátartozóval), valamint kézbesítési meghatalmazottal is. Névjegyzékben szerepelni kell hozzá.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen. Aki korábban mozgóurnát kért, az a szavazókörben is leadhatja szavazatát, amennyiben személyesen mégis megjelenik, és a mozgóurnát kért választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben rendelkezésre áll.