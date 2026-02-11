Közeleg az országgyűlési választás időpontja, lapunk összegyűjtötte, melyek azok a dátumok, események, amelyekre érdemes lesz figyelni.
A mozgóurna szállításával kapcsolatos problémák miatt.
Csoszogjon be a 97 éves Rózsika néni a 30 fokban, már ha érvényesen akar szavazni.
Feldúlt voltam. Ültem a szavazókör közepén, és csak dőlt belőlem a panasz. Gáborról, akitől azt kellett megkérdeznem a falu széli romhalmazban, kezemben a mozgóurnával, tudja-e, mi történik, és hogy melyik országban él egyáltalán. Jeleztem fideszes delegált társamnak, hogy a súlyosan beteg férfi a jelek szerint képtelen felfogni a körülötte lévő világot, így párjának, aki majdnem vak, két szavazata lesz. Nem hagyott nyugodni a hatalmas tévé sem, ami többet ért a háznál. A társam kitessékelt. Lesújtott mindez. Másfél órán belül tizennégy kormánypárti szavazatot gyűjtöttünk be. Nem tudtam eldönteni, hogy a metsző szél vagy a rideg döbbenet hasogat-e jobban. Halottam, hogy a Fidesz választókörönként előírta az aktivistáknak a mozgóurnás kvótát. Csalás ez szerintem, amint az volt a kamujelölt indítása is, aki végül 4,5 százalékot kapott. Szoros eredménynél sorsdöntő. Nem lett rá szükség. De azt mutatta, hogy Orbán Viktor és társai vereségre készültek. És mindent megtettek, hogy elkerüljék. Végül legális csalások sorozatával nyertek, mint rendesen.
A szavazatszámlálók csak azokhoz mennek ki, akik igényelték azt, és csakis ők szavazhatnak személyesen, azt helyettük más nem teheti meg.
Utána csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani.
Soha egyetlen magyarországi országgyűlési választáson sem igényeltek annyian mozgóurnát, mint most - közölte szombaton a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke. Pálffy Ilona tájékoztatása szerint eddig összesen 72 641-en kértek mozgóurnát, de ez a szám még tovább növekedhet, hiszen az igénylés határideje vasárnap délután három órakor jár le.
Azok a fekvőbetegek, akik az április 8-i választás napján nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz, hívja fel a figyelmet az MTI. A lakcímmel nem rendelkező hajléktalan embereknek pedig regisztrálniuk kell, ha élni akarnak szavazati jogukkal.
Az MSZP azt kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól (NVB), engedélyezze, hogy a közalkalmazottak is kaphassanak mozgóurnát, ha vasárnap, az önkormányzati választás napján dolgoznak.
A választási eredményt befolyásoló új csalási formákat, visszaéléseket hozott a vasárnapi választás. Zuglóban például - választók személyes adataival visszaélve - csalók kértek mozgóurnát több szavazó nevében. Csak az MSZP 190 panaszt jelzett a Nemzeti Választási Irodának (NVI), köztük az "analfabétáztatást" is: közmunkásokat arra kényszerítettek, hogy írástudatlannak vallják magukat, és így a bizottság egy tagja töltötte ki számukra a szavazólapot.
Több esetben is visszaéltek ismeretlenek a szavazók személyes adataival a főváros XIV. kerületében - tudta meg a Népszava. A Helyi Választási Bizottsághoz olyan panaszosok fordultak, akik nevében valaki mozgóurnát kért, ezért elutasították őket, amikor gyanútlanul személyesen mentek el voksolni kijelölt szavazókörükbe.
Felsőmonostori tanyáján a bugaci 4. számú szavazókör szavazatszedő bizottságának elnöke jelenlétében mozgóurnába adja le szavazatát Eszik László.