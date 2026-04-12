Orbán Viktor rájött, hogy tök sok fiatal van a Fidesz gyűlésein

parlamenti választás;

2026-04-12 06:41:00 CEST

Kicsit sokáig várt a mozgósítással.

A miniszterelnök az Igazság órája pénteken rögzített adásában beszélt erről. – Nagyon sok fiatal van a gyűléseiken, mert a biztonság az biztonság, az emberek a zsigereikben érzik, hogy a világ fölbolydult, föl van kavarodva – kockáztatta meg. – Függetlenül – az erőszakos és agresszív magyarországi Tiszától”, az egész világban feszültség van, kockázat, folyamatos fenyegetettség, és a fiatalok is biztonságot keresnek

Orbán Viktor néhány napja, az ATV-nek a kampányban adott harmadik (!) interjújában még arról beszélt, nézi és hallgatja, de nem érti a fiatalokat.

mit mondanak, azt vagy én nem értem, vagy ők nem mondják jól, ez még nem világos. Testetlennek tűnik az egész. Hogy „Mocskos Fidesz!”, meg „Rohadjatok meg!”, ez nem egy szabadságbeszélgetés

– fanyalgott láthatóan zavart nevetgélés közepette.