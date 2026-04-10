Elkezdődött a Rendszerbontó Nagykoncert a Hősök terén

2026-04-10 15:30:00 CEST

Két nappal a parlamenti választás előtt, április 10-én péntekre úgynevezett Rendszerbontó Nagykoncertet hirdetett a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás mozgalom még március közepén. Mint arról korábban beszámoltunk, a a közreműködő előadók egy-egy rendszerkritikus dal erejéig lépnek fel az eseményen. Az elmúlt egy hónapban olyan ismert és népszerű hazai zenészek mondtak igent a felkérésre, mint Azahriah, Dé:Nash, Ivan and the Parazol, Hétköznapi Csalódások, Molnár Tamás, Sisi, Mehringer Marci, Elefánt, Krúbi, Héra Barnabás & Bóna Zsombor (Carson Coma), Quimby, Dzsúdló vagy Beton.Hofi.

Az eseményen több mint 50 előadó lép színpadra, akik egytől egyig ingyen vállalták a fellépést. Az ingyenes koncert megrendezési költségeinek, technikai és infrastrukturális finanszírozására korábban gyűjtést indítottak, a rendezvény a befolyt támogatásokból valósul meg.

A koncert 16 órakor kezdődik (gyülekező 15 órától tartották) és 23 óráig tart. A fellépőket három csoportra osztották (16:00-18:30, 18:30-21:00, 21:00-23:00), így egy több mint hétórás eseményre lehet számítani. A nagy érdeklődésre tekintettel és a támogatóknak köszönhetően a koncert nemcsak a téren, hanem annak környéken is látható és hallható lesz. A Dózsa György úton (az Ajtósi Dürer sor felé) és az Andrássy úton egyaránt négy-négy LED- és hangfalakkal szerelt tornyot helyeztek el, hogy bármelyik irányból hallható és látható legyen a koncert.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendezvény pártoktól független, ezért arra kérik a résztvevőket, hogy ne hozzanak pártjelvényeket, különösen zászlókat vagy molinókat. „Nyomatékosan megkérjük továbbá a pártokat és azok jelöltjeit, illetve képviselőit, hogy ne használják a rendezvényt kampánycélokra!” – írták csütörtöki posztjukban.

A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy békés kulturális demonstrációt terveznek, de az elmúlt hetek kampánytörténései fényében nem zárható ki, hogy valakik megzavarják a konceret, így arra kérnek minden résztvevőt, hogy ne üljenek fel egy esetleges provokációnak, és ha észlelnek bármit, keressék a szervezőket vagy a rendezvényt biztosító rendőröket.

Pénteken 16 órától a Szélsőközép YouTube-csatornája élőben közvetíti majd a teljes programot azoknak is, akik valamilyen okból nem tudnak ott lenni péntek a Hősök terén. A teljes program alább megtekinthető: