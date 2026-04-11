Világhír lett a Rendszerbontó Nagykoncertből

Fidesz;Orbán Viktor;New York Times;Reuters;BBC;világhír;Reuters hírügynökség;AP hírügynökség;Magyar Péter;Rendszerbontó Nagykoncert;

2026-04-11 13:52:00 CEST

A New York Timestól a szlovák sajtóig rengetegen tudósítottak a pénteki eseményről. Az amerikai AP hírügynökség százezresre becsülte a Hősök terén és a környező utcákban összegyűlt tömeget.

A külföldi média – a többi között a New York Times, a Reuters, az AP és a BBC – is beszámolt a pénteki Rendszerbontó Nagykoncertről.

„Két nappal a magyarországi, nagy érdeklődéssel kísért választások előtt több mint 100 ezer ember töltötte meg a főváros hatalmas terét és a szomszédos utcákat egy olyan koncerten, amelyen az ország legnépszerűbb előadói léptek fel – arra buzdítva ezzel a polgárokat, hogy vasárnap menjenek el szavazni, és a választáson döntsék meg Orbán Viktor kormányát” – írja helyszíni tudósításában az amerikai AP hírügynökség.

A New York Times stábja is kint volt a pénteki eseményen, ahol a részvevőket is kérdezték. Videójukban kitérnek arra, hogy sokak szerint az elmúlt évtizedek legfontosabb választása lesz vasárnap Magyarországon, miközben Orbán Viktor a független közvélemény-kutatások többsége alapján vesztésre áll az ellenzék vezetőjével, Magyar Péterrel szemben.

A BBC az április 12-ei választással foglalkozó cikkében megjegyzi, miközben a két fő rivális az utolsó pillanatig kampányol – Magyar Péter szombaton Debrecenben, Orbán Viktor pedig Budapesten tart választási gyűlést –, aközben talán a legnagyobb megmozdulás péntek este volt a fővárosban, ahol „több tízezer magyar vett részt egy Fidesz-ellenes koncerten”.

„Több mint két tucat magyar zenész és zenekar lép fel egy ingyenes koncerten a budapesti Hősök terén, hogy tiltakozzanak Orbán Viktor miniszterelnök ellen, mindössze két nappal a döntő jelentőségű parlamenti választások előtt” – írta a Facebook-oldalán a Reuters nemzetközi hírügynökség, amely az egész eseményt élőben közvetítette.

Az úgynevezett Rendszerbontó Nagykoncertet két nappal a parlamenti választás előttre, április 10-én péntekre hirdette meg a Puzsér Róbert-féle Polgári Ellenállás mozgalom. Az esemény mintegy hét órán át tartott, és több mint 50 előadó lépett színpadra egy-egy rendszerkritikus dal erejéig, köztük olyan ismert és népszerű zenészek, mint Azahriah, Dé:Nash, Ivan and the Parazol, Hétköznapi Csalódások, Molnár Tamás, Sisi, Mehringer Marci, Elefánt, Krúbi, Héra Barnabás és Bóna Zsombor (Carson Coma), Quimby, Dzsúdló vagy Beton.Hofi.

Mint arról beszámoltunk, tízezrek gyűltek össze a Hősök terén és a környező utcákban, a tömegből rendszeresen zúgott a „Mocskos Fidesz” és a „Ruszkik, haza!”. Az esemény végén pedig váratlanul megjelent Szabó Bence, a Tisza Párt elleni titkosszolgálati műveletet leleplező volt NNI-s nyomozó, valamint Pálinkás Szilveszter, a Magyar Honvédség válságos állapotáról kitálaló százados is. Kettejük láttán ünneplésben tört ki a közönség, mindketten beszédet mondtak.

Lapunk végig tudósított az eseményről, a résztvevők mellett a fellépőket is kérdeztük: