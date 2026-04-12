Reggel 7-ig a jogosultak 3,46 százaléka szavazott

parlamenti választás;

2026-04-12 07:48:00 CEST

Csaknem kétszer annyian, mint négy éve. Két debreceni választókerületben szeretnek nagyon korán kelni.

Ez az országos arány, csaknem kétszerese a négy évvel ezelőtti 1,8 százalékosnak. Budapesten a jogosult 1 millió 271 ezerbő 3,45 százalék, 43 889 ember adta le szavazatát.

Úgy tűnik, a hajdúságiak szeretnek korán kelni, az NVI térképe szerint a megyében volt a legnagyobb a részvételi arány 3,87 százalékkal. A hat hajdú-bihari választókerület fele Debrecenben van, az 1-esben és a 2-esben 4,42, illetve 4,40 százalék volt reggel 7-kor a részvételi arány.

Magyar Péter szombat este Debrecenben tartotta a Tisza Párt kampányzáróját.