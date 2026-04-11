Magyar Péter a kampányzáróján: Kormányváltás után vizsgálatot indítunk Szijjártó Péter ellen, a Fidesz holnap is hamis zászlós akciókra készül

Orbán-kormány;Fidesz;Oroszország;Debrecen;Szijjártó Péter;kampányzáró; NER;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-11 21:04:00 CEST

Nem lesz többé egypárti alkotmány, népszavazással fogják megerősíteni a minden magyar embert képviselő alaptörvényt – ígérte a Tisza Párt elnöke.

Hívei gyűrűjében, „Árad a Tisza” rigmusok közepette lépett színpadra a szombat este Magyar Péter a Tisza Párt kampányzáró gyűlésén a debreceni Egyetem téren.

A Tisza Párt elnöke az elején sietve bejelentette, hogy vasárnapi parlamenti választás nyomán megalakuló kormánya fel fogja újítani a debreceni vasútállomást, aztán arról kezdett el beszélni, hogy

két évvel ezelőtt a fideszesek még kinevették őket, amikor azt mondták, hogy ők lesznek az ország legnagyobb politikai ereje.

A politika nem csak, sőt, nem elsősorban Budapesten történik, hanem szerte az országban - mondta az országjárásáról célozva. Szerinte vereséget fognak mérni az Fideszre és „megszabadítják Magyarországot a korrupciótól pökhendiségtől, a hazugságtól, a kivagyiságtól”, amihez hozzáfűzte, a politika ma már nem egyenlő a propagandával, üres sajtónyilatkozatokkal, politikusok virtuális színházával.

A Tisza Párt elnöke közölte, többé nem engedik, hogy megmondják, ki az igazi magyar, kinek van joga büszkének lenni a magyarságára. Aki magyarul érez, magyarul álmodik, József Attilát, Radnóti Miklóst, Arany János, Petőfi Sándort, Márai Sándort olvas, az magyar, és mától egy a nemzet, egy a zászló - közölte. Magyar Péter szerint ilyen sokan nem voltak még Debrecenben az Egyetem téren. – Még soha nem néztünk ki ilyen jól” – idézte Orbán Viktort.

Két évvel ezelőtt még nem tudta igazán, hogy mire is vállalkozik, csak azt tudta, hogy menni kell előre, mert nagy a baj, és a magyar emberek sokkal többet érdemelnek. – Tudtam a bajt, de a nagyságát talán még én se sejtettem – mondta erről. Országjárása során igyekezett szinte minden települést bejárni, volt, ahol 6-szor 7-szer is megfordult, igyekezett az emberek problémáit meghallgatni. Látta az elszegényedő tömegeket, a rossz állapotban lévő házakat, a megbecsülten dolgozni akaró tanárokat, rendőröket, de látta ugyanakkor a reményt is – fejtegette. Többet volt úton, mint a saját lakásában és ez az országjárás, a rengeteg történet, az érzelmek, a biztató szavak, az imák, a szeretet és a tapasztalt, megoldandó problémák megváltoztatták őt – számolt be.

Holnap szerinte hatalmas lesz a felelősség, ezek az órák bekerülnek majd a magyar történelemkönyvekbe. Bekerülhet úgy is, mint az utolsó elszalasztott lehetőség, amikor feliratkozunk a keleti gyarmatok, bábállamok és összeszerelő üzemek sorába, de szerinte április 12-e nem emiatt fog bekerülni a magyar történelembe, hanem Magyarország feltámadásának, a valódi rendszerváltásnak a napjaként.

A változást viszont nem lehet csak politikusokra bízni, meg kell kezdeni Magyarország újjáépítését, a nemzet újraegyesítését. Kezet kell majd nyújtani azon honfitársainknak is, akik csalódottak lesznek, mert nem velük állunk szemben.

Április 13-a után be kell gyógyítani azokat a sebeket, amiket „ez az aljas, embertelen, korrupt hatalom ejtett hazánk testén” - fogalmazott.

Meg kell ismerni és ismertetni azt az örökséget, amit „a hazánkat kirabló janicsár-had hagyott ránk – folytatta Magyar Péter, mondta, arról szólva, hogy a munka neheze a választások után jön. Nem állunk meg félúton. Orbán Viktor leváltása, ennek az aljas, embertelen, korrupt maffiakormánynak a leváltása csak az első lépés. Fontos lépés, de az első lépés – magyarázta Magyar Péter, aki szerint bármiről is tárgyal a Fidesz a szatellitpártjával, a Mi Hazánkkal, amely kiléptetné Magyarországot az EU-ból, a magyar emberek meg fogják erősíteni, hogy hazánk helye Szent István óta Európában volt, van és lesz. (A Tisza Párt elnöke ezen a ponton két emberhez orvost kért a a tömegben.)

Tizenhat éve évvel ezelőtt nem azért adtunk Orbán Viktornak felhatalmazást, hogy megszüntesse a jogállamot, orosz ügynököket hívjon be Magyarországra és orosz érdekeket képviseljen - mondta Magyar Péter, amire a tömeg a „Ruszkik, haza!” rigmussal álaszolt.

Orbán Viktor, a „basically streetfighter” húsz éve nem mer kiállni egy miniszterelnök-jelölti vitára, helyette nők, az édesapja és egyre kövérebb zebrák mögé bújik, ezzel pedig a leggyávább miniszterelnökké vált

Nem azért adtak felhatalmazást a magyarok, hogy ellopjanak 20 ezer milliárd forintot, hogy Magyarország leggazdagabb embere egy olyan ember legyen, aki nem tud írni-olvasni, de még beszélni se nagyon. Nem is azért adtak felhatalmazást, hogy távoli országokba küldjék a magyar katonákat meghalni, sem Csádba, sem Iránba - szögezte le, hozzátéve, a Tisza-kormány semmilyen nemzetközi hadi konfliktusban nem fog részt venni. Magyarország biztonsága nem az Orbán-kormánynak köszönhető, hanem annak, hogy hazánk az Európai Unió és a NATO tagja - jelezte.

Nem csak pártokat, hanem jövőt választunk holnap, az európai, működő, emberséges és szabad Magyarország és Orbán Magyarországa között döntünk - jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Majd megígérte, hogy a kormányváltás után kivizsgálják az Orbán-kormány törvénytelen titkosszolgálati tevékenységét, 20 évre visszamenőleg kivizsgálják a magyar gyermekvédelemben elkövetett elképzesztő bűnöket, kinyitják a bicskei pedofilbotrány aktáit, hogy mindenki láthassa a felelősöket. Azonnali vizsgálatot kezdeményeznek az orosz befolyásolás és Szijjátó Péter ellen – ígérte. Nyilvánosságra hozzuk az Orbán-kormány titkos szerződéseit, titkos határozatait, amelyekből minden magyar számára kiderülhet, mit tett a hazánkkal ez az aljas, korrupt, áruló, embertelen hatalom - folytatta.

A Tisza Párt elnöke elmondta, tudja, hogy sokan félnek a kétharmadtól, de ha valóban le akarják bontani Orbán Viktor kétharmaddal létrehozott rendszerét és csápjait, azt leginkább kétharmados Tisza-felhatalmazással lehet megtenni. Ha el akarják zavarni „a helyi döbrögiket” az államfői, kúriai pozíciókból, az leginkább kétharamddal lehetséges, ezért

ha a magyarok holnap alkotmányozó többséggel ruházzák fel a Tisza Pártot, akkor nem lesz többé egypárti alkotmány, népszavazással fogják megerősíteni a minden magyar embert képviselő alaptörvényt

– ígérte, hozzátéve, ők nem fogják se húsvétinak, se orbáninak, se gránitszilárdságúnak nevezni az alaptörvényt, hanem egyszerűen Magyarország alkotmánya lesz, amely ország demokratikus jogállamként fog működni - folytatta Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke megismételte, érzi a felelősségét, és senkinek sem fogja hagyni, hogy az elmúlt időszakban létrejött reményt lerombolja, ezért aki lop a közösből, az vele és a függetlenné visszaállított igazságszolgáltatással fogja szembetalálni magát, – Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter százados urakkal fogja szembe találni magát” - fogalmazott. A Tisza Párt készen áll a kormányzás felelősségének átvételére, valódi programmal, amit nem mesterséges intelligencia hamisított.

Magyar Péter szerint mind a hat Hajdú-Bihar vármegyei választókerületben nagy győzelmi esélyekkel indulnak, külön élmény lesz számukra, amikor a fideszesek meglátják, hogy a Tisza elviszi ezeket a körzeteket, azok után, hogy a kormánypártok hűbérbirtokként tekintettek erre a környékre - jelentette ki, majd színpadra szólította Tárkányi Zsoltot, a párt egyik debreceni képviselőjelöltjét.

Pontos tudomásunk van arról, hogy tiszás aktivistának öltözve tiszás pólókkal, tiszás kitűzőkkel, tiszás zászlóval akarnak majd behatolni a szavazókörökbe. Innen is jelzem, hogy a tiszások ilyet nem tesznek – figyelmeztetett Magyar Péter, aki szerint ilyen, és ehhez hasonló hamis zászlós akciókra készül a Fidesz az orosz ügynökök segítségével, hogy ezekre hivatkozva indíthassanak jogi eljárásokat és kezdeményezhessék a választási eredmény megsemmisítését. Ezért arra kérte a hatóságokat, hogy járjanak el az ilyen ügyekben, hangsúlyozva, a hatósági személyek nem Orbán Viktorra esküdtek fel.

Beszélt, hogy Nyírbogát polgármestere, a fideszes Rizsák Ildikó, és férje, Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő arra készül, hogy gépkocsikba tiszás matricákat, táblákat tesznek, ezekkel pedig hamis választási csalásokat, ál-szavazatvásárlásokat terveznek végrehajtani, hogy aztán a Tiszára kenjék azt. Magyar Péter jelezte, tudnak ezekről is, le fogják leplezni és sok év börtön jár ezért. A Tisza Párt elnöke ezért mindenkit arra kért, hogy hamis zászlós akció, vagy más provokáció észlelése esetén írjanak a tisztavalasztas.hu-ra és szóljanak a tiszás segítőknek, "őrszemeknek", vagy a helyi tiszás képviselőjelöltnek.

Tárkányi Zsolt megállapította, nem látja a tömeg végét, s ő is kifejezte meggyőződését, hogy a Fidesz el fogja veszíteni Hajdú-Bihar vármegyei koronaékszerét. A rendszerváltás előtti és a mostani kormánypártnak soha nem volt fontos az ember, miképp most is oroszok hátán építettek fel egy elnyomó rendszert - mondta.